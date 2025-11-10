Firma de campeón: Gustavo Calvente se luce en jornada selectiva en Palermo

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Argentino de Palermo presentó una vibrante jornada de carreras este sábado 8 de noviembre, la cual organizó un total de 17 competencias. La cartelera se destacó por incluir una serie de Clásicos Grupos 1 y Premios Especiales que atrajeron a la élite del turf argentino.

La acción en la pista entretuvo a miles de aficionados que abarrotaron las tribunas, ansiosos por presenciar la disputa de cada gran premio.

A la altura de la octava del programa se disputó el Gran Premio Palermo (G1) para ejemplares de 3 y más años, en distancia de la milla (1.600 metros) en pista de arena y contó con una nómina de 11 competidores inscritos.

Gustavo Calvente: Victoria Gran Premio Palermo

El ganador fue para el caballo Earth God (número 5), conducido por el destacado jinete profesional Gustavo Calvente y entrenado por Nicolás Martin Ferro para los colores del Stud Grupo 4.

Desde el momento de la partida, Earth God conducido por Calvente se mantuvo en gran parte del recorrido de la prueba por la parte interna y cerca de los punteros.

En plena recta final, los ejemplares Earth God (por dentro), El Éxito (número 7 por centro) y Kopke (número 11 por fuera) dieron un buen duelo en la pista argentina, pero fue el propio conducido de Calvente, el que pasó a comandar aun con el acoso de El Éxito, no se resistió y así cruzó al espejo para liquidar la prueba y llevarse el Gran Premio Palermo (G1).

Con está victoria, el argentino Calvente suma un total de 58 Clásicos Grupos 1 ganados, mientras que los parciales de la presente competencia fueron de: 25’’17 para 400, 47’’97 para 800, 1.11’’51 para 1.200 para finalizar en 1.36’’99 en el recorrido de la milla.