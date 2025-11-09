El sueño americano: Jinete venezolano Carlos Martínez sella su primera victoria en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 09 de noviembre quedará en la memoria del jinete aprendiz venezolano Carlos Martínez, quien obtuvo su primer triunfo con el ejemplar cuatroañero Saybrook, el cual arrojó un dividendo de $9,60 a ganador en lo que fue la cuarta carrera, un Claiming de 24 mil 500 dólares para ejemplares de tres y más años, en distancia de seis furlones y medio (1.300 metros) del hipódromo de Gulfstream Park.

Hay que recordar que el nativo de Maracaibo hizo su debut en el óvalo de Florida este sábado 08 de noviembre con dos compromisos de montas.

Jinete: Primera Victoria Desarrollo Carrera Gulfstream Park

Desde el momento de la partida, salieron a pelear en la punta Saybrook (número 7), presentado por el también trainer criollo Carlos Luis Pérez y Coldstream (número 5) quien fue el favorito en la mencionada prueba.

Sin embargo, el látigo zuliano Martínez movió a su conducido Saybrook justo en la recta de enfrente cuando marcaba el parcial de 22’’90 y 45’’68 los 800 metros.

Al giro de la última curva, el pupilo de Pérez seguía en la punta, pero en la recta final en 1.11’’47 para los 1.200 metros se venía en duelo Coldstream (número 5) y Dreams of myfather (número 1), por lo que Saybrook no aguantó el acoso de ambos ejemplares y fue el que termino de cruzar al espejo, para liquidar sobre la raya la competencia, con crono final fue de 1.18’’05 para el recorrido de los 1.300 metros.

Resultados: Gulfstream Park

Saybrook es un hijo de Jess’s Dream en Sherrie Belle por Outflanker y consiguió su cuarta victoria en 19 presentaciones, mientras que para el aprendiz zuliano Martínez con tan solo 45 años de edad logró su primera victoria en su carrera como jinete en la Unión Americana.