Multitudinaria y emotiva: Así fue la despedida de Churchill Downs a Mystik Dan

Suscríbete a nuestros canales

El ejemplar norteamericano Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby 2024 y ganador también de otros Graded Stakes fue retirado oficialmente de las pistas de carreras.

La información se dio a conocer, a través de, un post publicado este viernes 07 de noviembre por la cuenta de red social X del departamento de prensa del Hipódromo Churchill Downs (@DerbyMedia): "Mystik Dan, ganador de la carrera de 150 yardas @KentuckyDerby, se ha retirado oficialmente y será presentado en el paddock @ChurchillDowns el sábado. El potro de 4 años participará con los demás caballos en la Carrera 4 (2:28 pm ET) y estará en exhibición para el público durante la carrera. ¡Gracias! @McPeekRacing".

Kenneth McPeek: Reacción Despedida Mystik Dan

Ese mismo día viernes, el hasta entonces entrenador Kenneth McPeek acudió a su cuenta X para responder el post del departamento de prensa de Churchill Downs de está manera: “Estamos sumamente orgullosos de Mystik Dan y del increíble camino que hemos recorrido juntos. Su futuro como semental @AirdrieStud es prometedor; posee una rara combinación de velocidad y resistencia. Un caballo excepcionalmente valiente e inteligente, que transmitirá estas cualidades a su descendencia”.

Durante el desarrollo de la jornada de competencias de este sábado 08 de noviembre en Churchill Downs, el cuatroañero Mystik Dan realizó su parada en el paddock de ganadores del mencionado óvalo, para rendirle un homenaje sobre su victoria lograda en la edición 150 del Derby de Kentucky, y además estuvo en exhibición para los miles de aficionados asistentes durante la cuarta carrera que se disputó en dicha pista norteamericana, por lo que así fue su despedida.

Mystik Dan: Campaña Estados Unidos Rol de Semental

Hay que recordar que Mystik Dan fue retirado el día sábado 1ro de este mes, de la competición de la Breeders' Cup Dirt Mile (G1), con la monta del jockey venezolano Francisco Arrieta y de acuerdo con las declaraciones de McPeek la razón del retiro del ejemplar fue por presentar una flexión en el tobillo izquierdo.

El ahora excompetidor de carreras hípicas dejó campaña de cinco victorias en 16 presentaciones, tres segundos, un tercero y la cantidad en dinero producido de $4.819.160.

Su última actuación pública fue el día 27 de septiembre del presente año tras lograr su victoria en el Lukas Classic Stakes (G2) en la arena de Churchill Downs y conducido por el mismo jinete criollo Arrieta.

Mientras tanto su futuro será convertirse en un destacado semental en las instalaciones del Airdrie Stud por que estaremos pendientes sobre el nacimiento de sus productos.