¡Último minuto! Mystik Dan ganador del Kentucky Derby no participara en la BC Dirt Mile por estos motivos

Hace minutos se pudo conocer el retiro importante del ejemplar ganador del Derby de Kentucky (G1), Mystik Dan, el hijo de Goldencents, que iba con la monta del jinete venezolano Francisco Arrieta, no participará en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1). La noticia fue anunciada en redes sociales por David Grening.

El entrenador Ken McPeek le dijo a Grening que “la razón que dieron fue que [él] responde a la flexión del tobillo izquierdo”.

Esta es la segunda baja del establo de McPeek en dos días, con la baja de 'TDN Rising Star, presentado por Hagyard' Blackout Time el viernes de la GI Breeders' Cup Juvenile.

Mystik Dan se retirará a Airdrie Stud para la temporada de cría de 2026, donde estará disponible por 15.000 dólares.

De esta manera, el hijo de la yegua Ma’am por Colonel John, se retira de las pistas con un récord de cinco victorias en 16 presentaciones con una producción de $4.819.160 para sus conexiones Gasaway, Lance, 4 G Racing LLC, Hamby III, Daniel y Valley View Farm LLC.

Mystik Dan, fue ganador también del Southwest Derby (G3), Blame Stakes (G3) y el Lukas Classic Stakes (G2) que fu su última carrera de preparación para la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1).