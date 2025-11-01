El jinete conocido como "Chilly Willie" ganador de la Breeders’ Cup anunció su retiro

Suscríbete a nuestros canales

Días pasado se pudo conocer que el jinete 54 años, Willie Martínez, mejor conocido como "Chilly Willie" entre sus allegados se retirará de las carreras y comenzará a trabajar como gerente regional del Gremio de Jinetes a partir del 1 de noviembre.

Willie Martínez ganador de las Breeders’ Cup se retira

El jinete Willie Martínez, antes de su última victoria anuncio su retiro desde su base habitual trabajo en el hipódromo de Presque Isle Downs, durante una entrevista televisiva interna.

Martínez agradeció a todos en Presque Isle Downs por su apoyo, mencionando a los ejecutivos de la pista, los oficiales de carreras, los mozos de cuadra y a sus compañeros jinetes, "pero sobre todo a los caballos que nos trajeron hasta aquí", dijo.

"A los jinetes, entrenadores y propietarios que contribuyen a que este hermoso deporte siga vivo: ¡que siga fluyendo el oxígeno! ¡No se rindan! ¡Jamás se rindan!"

Dijo que quiere pasar más tiempo con su familia, mencionando a su hijo, Mateo.

Martínez, conocido como "Chilly Willie", se retira con al menos 3.721 victorias en 26.989 montas de purasangres, que le han reportado ganancias por valor de 86,7 millones de dólares. Este puertorriqueño de 54 años comenzó su carrera como jinete en 1989.

Ganó 38 carreras de stakes de grado, destacando sus victorias en el Donn Handicap (G1) de 2006 en Gulfstream Park con Brass Hat, el Breeders' Futurity (G1) de 2009 en Keeneland con Noble's Promise y la Breeders' Cup Sprint (G1) de 2012 en Trinniberg en Santa Anita Park. Corrió en Kentucky durante un período prolongado, obteniendo cinco montas en el Derby de Kentucky, con su mejor resultado un quinto puesto en Noble's Promise en 2010.

"Superé mis expectativas con creces", dijo el afable jinete.

Willie Martínez, se retiró con una victoria el pasado 25 de octubre en el hipódromo de Mahoning Valley Race Course, cuando llevó las riendas al parque de vencedores al ejemplar Who Dey, de Maccabee Farm. en la carrera Best of Ohio Endurance Stakes de 100.000 dólares empleando un crono de 124”1 para 2.000 metros.