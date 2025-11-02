Serie Hípica del Caribe: Sabalenka tripleconada de México gana su cupo hacia Panamá

Suscríbete a nuestros canales

Sabalenka, luego de conseguir la triplecorona para hembras en México, en gran demostración se queda con la edición XLVI Clásico “Criadores Mexicanos (G1) en la versión para para hembras nacionales disputado este domingo en el hipódromo de Las Américas, ubicado en Lomas de Sotelo, Ciudad de México.

Sabalenka, en gallarda demostración, se adjudicó la prueba y se adjudicó este evento en final categórico sobre Lampuga, que intentó ganar de punta a punta la edición 46 del Clásico Criadores de México para hembras que otorgó un puesto para el clásico Dama Del Caribe, a correrse el 7 de diciembre en el hipódromo Presidente Remón de Panamá.

Serie Hípica del Caribe: Sabalenka rumbo al Caribe a representar a México

Este fin de semana se llevó a cabo dos pruebas clasificatorias para la Serie Hípica del Caribe, los clásicos Criadores de México en sus dos versiones. Sabalenka, en gallarda demostración, se adjudicó la prueba ante tres enemigas y con un final no apto para cardíacos venció en plena sentencia a la Lampuga, que intentó ganar desde la partida con una fuga inesperada en los primeras de cambio.

La poderosa Sabalenka, criada en México por Granja San Isidro y en propiedad de Sabino Farms, luego de convertirse en la sexta juvenil de tres años en alcanzar la triada de la fama, que la convierte en la principal favorita para estar presente en la Serie Hípica del Caribe 2025.

En los últimos metros, Sabalenka tuvo que librar una batalla con la potra Lampuga, luego que esta empleó splits de 25.2; 50.1; 75.2; y 100.3, para que en el último brinco Sabalenka con su jinete habitual Gabriel Morales, alcanzará a la veloz y detuviera el reloj en 107.1 para 1.700 metros.

Sabalenka, hija de Zeewat en Estampida por Abaginone, es entrenada por José de Jesús Sánchez colocó su récord en nueve victorias en diez presentaciones. La única derrota en su haber fue el 30 de noviembre como dosañera cuando cayó vencida ante Lampuga, que ha sido su rival de mayor consideración en las últimas cinco presentaciones, a favor de Sabalenka, que la ha derrotado en cuatro de las últimas cinco enfrentamientos.

Junto a Sabalenka, estarán; Lodyto Race estará en l Clásico Internacional del Caribe. Tatanka, para la Copa Velocidad y Sargent Lee, se presentará en la Copa Invitacional