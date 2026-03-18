Operación Triunfo llega a Estados Unidos: Latinos buscan una oportunidad

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La cadena Telemundo se encuentra realizando el exitoso programa de canto “Operación Triunfo Estados Unidos”. Un show de origen español que ha despegado la carrera de grandes de la música como Chenoa y David Bisbal.

Primeras audiciones

La cadena realizó una primera etapa de audición por internet, y el fin de semana pasaron a la segunda ronda de casting presencial, a la cual muchos talentos asistieron a las instalaciones de Telemundo Center Miami.

El programa “Hoy día”, mostró las filas de personas con sueños de una oportunidad en la industria musical, de la mano del popular programa nacido en España y que es todo un referente de talento, entrega y profesionalismo.

A los participantes se les dio un tiempo para encantar al jurado y pasar a la siguiente ronda de evaluación, de la cual no se conocen detalles.

El formato del programa en España es muy al estilo que gusta en la cadena de Telemundo, de una gala semanal para que los participantes muestren su talento, y el resto de la semana viven en una casa, dedicados a ensayos, entrenamientos y capacitación de la música.

Un show de altura

Aunque Telemundo no ha revelado muchos detalles del proyecto, la próxima parada será el 21 de marzo, en el Baltimore Hotel de Los Ángeles, para una nueva audición.

Cubanos, mexicanos, puertorriqueños y dominicanos fueron algunas de las nacionalidades de jóvenes que presentaron el casting.

La cadena tiene la meta de buscar a la próxima estrella de la música latina y adaptar el programa la gran cultura hispana que vive en Estados Unidos.

Las próximas audiciones serán en Puerto Rico y Nueva York.