Debut prometedor: Jockey venezolano se estrena este sábado en Gulfstream Park

Este sábado 08 de noviembre, será un día especial e inolvidable, pues el venezolano Carlos Martínez debutará como jockey en el Hipódromo de Gufstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, Estados Unidos.

Este nuevo jinete es nativo de la ciudad de Maracaibo y en sus inicios como inmigrante en país de Norteamerica fueron de muchos sacrificios.

Comenzó como caminador de ejemplares, luego trabajó por mucho tiempo con el reconocido entrenador norteamericano Chad Brown, luego por espacio de cinco años estuvo en el equipo de cuadra del trainer Michael Maker y en los últimos cuatro años trabajó para la cuadra del preparador Nolan Ramsey en el propio óvalo de Gulfstream Park.

Carlos Martínez: Debut Gulfstream Park

Para el día sábado, el látigo maracucho tendrá para su debut dos compromisos de montas: En la séptima carrera, que será un Maiden Special Weight de 53 mil dólares para potros de dos años, en distancia de siete furlones (1.400 metros). Allí montará a Classic Equation (número 7) presentado por su compatriota Carlos Narváez.

Y la otra monta será en la novena de la programación sabatina, un Claiming de 23 mil 500 dólares para el recorrido de la milla (1.600 metros), con Lee Ann’s Warrior (número 2) del preparador A.M. Rodríguez.

Parece fácil, pero en realidad fueron años de preparación, de constancia, disciplina, perseverancia y las ganas de seguir adelante tras la búsqueda y perseguir un sueño que ya se hizo realidad: Estrenarse como nuevo jinete en uno de los óvalos más reconocidos en la Unión Americana.