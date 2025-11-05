Umberto Rispoli ganador del Peakness Stakes estará en el International Jockeys' Championship

Suscríbete a nuestros canales

Umberto Rispoli, estará en el Longines International Jockeys' Championship, es la competición hípica más prestigiosa del mundo y la más lucrativa para el jinete ganador. Las cuatro carreras suman un total de 7,5 millones de dólares de Hong Kong en premios.

Además, se repartirá un fondo total de 1 millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente 126.613 dólares estadounidenses) en premios adicionales para los jinetes más destacados, que se dividirán en tres partes iguales: 600.000 dólares de Hong Kong para el ganador, 250.000 dólares de Hong Kong para el segundo puesto y 150.000 dólares de Hong Kong para el tercero.

Umberto Rispoli se ganó la plaza con su triunfo en el Preakness

En el Hipódromo de Happy Valley, el miércoles 10 de diciembre, un elenco estelar participará en la edición 2025 del Campeonato Internacional de Jinetes Longines. Entre los invitados se cuentan cinco ganadores previos: Christophe Lemaire, Joao Moreira, Mickael Barzalona, Ryan Moore y Zac Purton.

La confirmación final de Moore determinará si participará en la edición de este año, ya que el dos veces campeón del Longines IJC se encuentra recuperándose de una lesión en la pierna.

La presencia del neozelandés James McDonald y el británico de origen noruego William Buick hace que el equipo se enriquezca aún más. McDonald, quien fue el mejor jinete del mundo Longines en 2022 y 2024, ha tenido otro año muy exitoso. Buick se encuentra en la cuarta posición, mientras que el primer puesto lo ocupa actualmente el jinete Longines. Dos jinetes de renombre, Rachel King y Hollie Doyle, brindan más calidad; por su parte, Umberto Rispoli, un expiloto residenciado en Hong Kong, será el que represente a los Estados Unidos en la competencia de este año.

Con la posición de campeón jinete de Hong Kong y líder indiscutible del campeonato de esta temporada asegurada por Purton, las dos últimas plazas en la lista de 12 jinetes para el Campeonato Internacional Longins serán asignadas al siguiente jinete mejor clasificado en el ranking del campeonato de Hong Kong y al jinete local líder en Hong Kong, China, después del miércoles 26 de noviembre. Así lo indicó la página oficial de Hong Kong Jockey Club.