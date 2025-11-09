Mira cómo le fue en el debut del jockey venezolano Carlos Martínez en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 8 de noviembre Gulfstream Park celebró una intensa jornada hípica, la cual organizó un total de once (11) carreras para sus aficionados. Estas competencias marcaron otro importante desarrollo del Sunshine Meet, el evento que establece a la prestigiosa temporada de invierno del hipódromo de Florida y en cuanto a los resultados la mencionada cartelera ofrecieron al público apostador un emocionante desafío con la acción constante en la pista.

Carlos Martínez: Jinete debutante Gulfstream Park

El jinete venezolano Carlos Martínez inició su participación en la jornada sabatina del Gulfstream Park. El jockey asumió dos importantes compromisos de monta durante la programación del óvalo de Florida, lo que marcó su debut en el prestigioso óvalo de Florida.

El nativo de Maracaibo, llegó octavo en la séptima carrera que fue un Maiden Special Weight, con el tordillo dosañero Classic Equation (número 7), presentado por su compatriota Carlos Narvaez, mientras que en la novena del programa que, se disputó un Claiming en distancia de una milla, fue capaz de ocupar la séptima posición sobre el lomo del seisañero Lee Ann’s Warrior, preparado por Joseph Catanese III.

Con estas primeras carreras, el nativo de Maracaibo abrió formalmente su campaña estadounidense en busca de consolidar una posición durante la próxima y competitiva temporada de invierno en Gulfstream Park.

Para este domingo 09 de noviembre, el jockey aprendiz tendrá un solo compromiso en la cuarta competencia, un Claiming de 24 mill 500 dólares en la pista del sur de Florida con el ejemplar Saybrook (número 7) bajo el entrenamiento de su compatriota, el joven Carlos Luis Pérez.