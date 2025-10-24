Christopher Elliott Bracho es el jinete venezolano con mejores montas para este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Christopher Elliott Bracho, estará presente en la jornada de este sábado en el hipódromo de Aqueduct, New York, donde se lleva a cabo el meeting Fall de Belmont at the Big A., tiene previsto una cartelera de 11 carreras que se define como el Empire Showcase Day, exclusiva para ejemplares criados en Nueva York. Esta jornada especial se disputa cada año en el encuentro de otoño Belmont at the Big A para celebrar lo mejor de Nueva York en el Empire Showcase Day.

Belmont at the Big A: Elliott Bracho por varios stakes

El Día de Exhibición del Empire, es el principal evento de campeonato de otoño para la cría y las carreras de caballos en Nueva York. Una cartelera de 11 carreras, que incluye una cartelera lucrativa de nueve stakes con un valor total de $1.9 millones. La jornada inicia a las 12:10 p.m., con el Sleepy Hollow de $200,000, con seis juveniles en acción, en la cual Christopher Elliott tendrá la oportunidad de guiar a una de las favoritas Gaming Wizard.

El Hudson Stakes por $200,000, será en la segunda carrera un sprint de 1.300 metros, el joven piloto guiará a Hit the Post. En la cuarta carrera montará a Rina’s Revenge en la Maid of the Mist de $200,000, en una milla para potrancas juveniles.

Luego estará en la Empire Distaff sobre el lomo de Midnight Concerto, y acto seguido en la octava el Iroquois de $200,000, donde está el actual Caballo del Año de NYTB, My Mane Squeeze con la monta de Ricardo Santana, Jr., propiedad del WinStar Farm, Christopher Elliott le toca guiar a Storm Changer.

La última carrera selectiva de la jornada de la tarde será el Empire Classic Stakes por un valor de $250.000 donde el jinete venezolano tendrá la oportunidad de guiar al ejemplar Chief Liam, para el entrenador Kenneth McPeek, con quien formará yunta también con los ejemplare Gaming Wizard, Rina’s Revenge y Midnight Concerto.

Christhopher Elliott Bracho, llegará a este día de carreras con más de 100 victorias y ganancias sobre los cinco millones de dólares en la presente temporada.