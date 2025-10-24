Javier Castellano listo para conquistar una nueva marca en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el jinete venezolano José Javier Castellano, oriundo del estado Zulia (Venezuela), intentará alcanzar dos cifras redondas en su trayectoria impecable en la equitación estadounidense. Castellano, quien ha ganado numerosos premios y carreras desde que llegó a tierras del norte en 1996, tendrá bajo su mando esta semana a nueve ejemplares, entre ellas una prueba tipo Stakes que le pueda permitir alcanzar la tan ansiada marca en pruebas clasificadas.

Javier Castellano tendrá una opción

El jinete venezolano miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos, Javier Castellano, tendrá nueve compromisos de montas desde este viernes 24 de octubre hasta el domingo 26 de los corrientes.

Este día en Belmont at the Big A., contará con seis compromisos de montas; en la primera guiará a Starship Pegasus para Michelle Nevin. Luego llevará a Lots of Kisses para Kenneth McPeek. En la quinta aparece con dos monturas; decidirá entre Chambersville y Print. En la sexta, estará sobre el lomo de Two’s a Crowd para Derek Ryan. Cierra compromiso con Top of the Table para Mark Henning.

En la jornada del sábado lleva dos montas de primer nivel en el hipódromo de Keeneland. La primera monta será encima de Buckley Gold Water para Robert Medina. Mientras que en la octava estará presente en el Bryan Station Stakes (G3) de $600.000 con el ejemplar Dream On para Mark Casse. Prueba de lograr la victoria, conseguiría la 1.000 de por vida tipo Stakes.

El domingo, estará de regreso al circuito newyorkino con dos montas. Di Natale (Chi) para Wesley Ward y Smallchangegeep para James Ryerson.

Vale, señalar que Dream On es un macho de tres años hijo de Not This Time, ganador de cuatro carreras en 11 presentaciones. Su última victoria fue en el Penn Mile Stakes (G3) el pasado mes de junio. Llega a esta carrera con quinto y sexto lugar en el Secretariat S. (G2) y Ainsworth Franklin-Simpson S. (G1), respectivamente.