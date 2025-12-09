Temperaturas que afectarán a Nueva York por la ola de frío

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York se enfrenta a una semana de temperaturas gélidas, marcadas por la llegada de aire ártico que ha provocado las condiciones más frías registradas en la temporada. Las autoridades neoyorquinas han emitido una alerta rigurosa, instando a los ciudadanos a tomar precauciones extremas para evitar riesgos de salud, especialmente hipotermia y congelación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la ciudad experimentará un descenso térmico significativo, pronosticándose que el lunes sea el día más frío desde el pasado mes de febrero.

Temperaturas que se esperan

Para Nueva York se espera que las temperaturas máximas se mantengan bajo el punto de congelación, acercándose a los 14 grados Fahrenheit (casi -10 grados centígrados) durante el día, y con ráfagas de viento de hasta 28 millas por hora. Esta combinación de frío intenso y viento representa un peligro latente, ya que la sensación térmica puede causar daños severos en la piel expuesta en cuestión de minutos.

Recomendaciones para la ola de frío

Ante el riesgo inminente, el Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) recomendó vestirse con múltiples capas de ropa y asegurarse de cubrir toda la piel expuesta al salir. Es vital reconocer y actuar ante los signos de las afecciones más graves asociadas al frío.

Los ciudadanos deben estar atentos a los síntomas de congelación, que incluyen entumecimiento, palidez o una apariencia cerosa de la piel. Igualmente, se debe monitorear la aparición de hipotermia, cuyos indicadores son escalofríos incontrolables, confusión o somnolencia.

Las autoridades han enfatizado que, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas graves, se debe contactar inmediatamente al número de emergencias 911.

En medio de la ola de frío, las autoridades han recordado las normativas de calefacción vigentes para proteger a los inquilinos. Durante la temporada de calefacción, que se extiende hasta mayo, los propietarios tienen la obligación legal de mantener las temperaturas interiores de los edificios: un mínimo de 68 °F durante el día (si la temperatura exterior está por debajo de 55 °F) y un mínimo de 60 °F por la noche, independientemente de la temperatura exterior.

Impacto en el transporte público

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) se prepara para manejar el impacto de este frío extremo en el servicio. La agencia está monitoreando rigurosamente las condiciones en el metro, autobuses y trenes de cercanías. Se han emitido instrucciones a los conductores de autobuses para que reduzcan la velocidad, eviten frenazos bruscos y se aseguren de limpiar el hielo y la escarcha de los vehículos antes de iniciar su ruta.

Se recomienda a todos los pasajeros utilizar la aplicación o el sitio web de la MTA para obtener la información más reciente sobre cualquier posible interrupción o retraso en el servicio.