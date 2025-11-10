Llega este sábado la Claiming Crown en Churchill Downs con premios de $1.100.000

Suscríbete a nuestros canales

Para este sábado 15 de noviembre se tiene prevista otra edición del "Claiming Crown" con un plantel de ocho carreras donde se repartirán $1.100.000, carreras que están incluidas en una cartelera de 11 competencias en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky.

Esta serie para ejemplares de reclamo iniciará a partir de la cuarta del programa. Antes estará precedida por el Chilukki S. (G3) con un valor de $300.000 en distancia 1.600 metros, como la mejor rentada y clasificada de la tarde.

Churchill Downs: Claming Crown en su edición 27

El sábado, el hipódromo de Churchill Downs, Kentucky, recibirá la edición 27 de las “Claiming Crown”, que es una serie de carreras de caballos pura sangre en Estados Unidos, creada para dar protagonismo a los caballos de carrera más "modestos" que compiten regularmente. Es un evento anual que ofrece premios competitivos para caballos con historial de participar en "carreras de reclamo".

Las “Claiming Crown” fueron inauguradas en 1999 por la Asociación Nacional Benévola y Protectora de Jinetes (HBPA) y la Asociación de Propietarios y Criadores de Pura Sangre (TOBA). Cuyo objetivo es reconocer a los "caballos de reclamos" o "héroes reclameros" del hipódromo, que a menudo son la columna vertebral de la industria.

A menudo se la considera una serie de carreras de la "clase mediana", en contraste con eventos de mayor prestigio como la Breeders' Cup, que está orientada a caballos de élite. Las “Claiming Crown” se han celebrado en varios hipódromos; han tenido periodos prolongados en lugares como Canterbury Park, Gulfstream Park y Churchill Downs.

El propietario mayor ganador es Ramsey, Kenneth L. y Sarah K., con 16 victorias. El entrenador Michael Maker registra 22 triunfos con 129 presentados, con ganancias de $2.241.654. El venezolano José Francisco D’Angelo registra par de triunfos con tres presentados. Este año no estará presente.

En cuanto a los jinetes, Paco López suma 16 victorias en 79 montas. Seguido por Luis Sáez, quien tiene 13 primeros. En esta lista figuran los jinetes venezolanos Javier Castellano con seis triunfos y Emisael Jaramillo con cinco victorias. Ambos sin compromisos para esta edición.

La 27.ª edición de la Claiming Crown se celebrará el 15 de noviembre de 2025 en Churchill Downs, Louisville, Kentucky. La primera de esta serie será cuarta de la jornada, hora de partida 2:28 p.m., y se extenderá hasta la última de la jornada, para completar las ocho carreras reservadas para dicho evento.