Serie Hípica del Caribe: Burlao de República Dominica dirá presente en Panamá

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se corrió el Clásico Presidente Constitucional (G3) en el hipódromo de Quinto Centenario de República Dominicana, en distancia de 1.700 metros, en la cual cuatro ejemplares maduros se disputaron el honor de estar presentes en la máxima gesta del Caribe a disputarse en Panamá. Entre los candidatos, Burlao, un macho de cinco años hijo de Boom Stick, que consiguió su pase para estar presente en la Copa Confraternidad.

Serie Hípica del Caribe: Burlao estará viajando a Panamá esta semana

Este sábado el hipódromo de V Centenario, en República Dominicana, presentó una cartelera de seis carreras, en la cual incluyó el Clásico Presidente Constitucional (G3) en distancia de 1.700 metros, donde Burlao, con la monta de Jesús Frías, galopó a sus rivales por ocho largos y así ganarse su pase a la Copa Confraternidad del Caribe a correrse el 7 de diciembre en el hipódromo Presidente Remón de Panamá.

Burlao, con su jinete Frías, salió de la partida a controlar a Ing, Collado, que tomó la punta durante los primeros 800 metros, con parciales cómodos de 25,3 y 49,2. Al promediar los 900 finales, Burlao, de cinco años, hijo de Boom Stick, tomó el control del evento y empezó su galope hasta meta por ocho largos en crono de 107.2 para la distancia.

Burlao en la yegua Need You Tonight, representó los colores del Establo Maralba, entrenado por Vladimir Frías. Destacamos que para Burlao fue su segunda victoria consecutiva en el Clásico Presidente Constitucional (G3). De esta manera, el criado en Del Mar Collection representará a República Dominicana en la Copa Confraternidad del Caribe.

Destacamos que este ejemplar estará viajando a Panamá esta misma semana para la máxima gesta del Caribe. De igual manera, se pudo conocer que Puerto Rico enviará a sus cuatro representadas a Panamá el martes 11 de noviembre. México, de igual manera, estará presente con 5 ejemplares y arribaría el mismo martes 11 de noviembre. En cuanto a Ecuador, se conoce que sus dos representantes estarían viajando el miércoles 12 de noviembre.