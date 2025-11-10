LIDOM: Águilas consolidan el liderato y los Toros ofrecen la paliza de la noche

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) vivió este domingo una intensa jornada con tres compromisos de alto impacto que redefinieron, en parte, la tabla de posiciones. La ofensiva y los bullpens dominaron la noche.

Las Águilas Cibaeñas Demuestran su Poder y Sostienen el Liderato

Las Águilas Cibaeñas (Santiago) reafirmaron su condición de líderes al imponerse con contundencia a sus rivales del Cibao, los Gigantes del Cibao. Aunque los Gigantes golpearon primero, el pitcheo aguilucho logró contener la embestida, abriendo la puerta para una remontada oportuna.

La ofensiva de los "Rapaces" despertó tarde, pero con fuerza. Tras descontar en la baja de la quinta y tomar ventaja mínima en la séptima, el golpe de gracia llegó en la octava entrada con un rally decisivo de cuatro carreras, poniendo cifras definitivas al encuentro.

Resultado Final: Águilas Cibaeñas 7 - 3 Gigantes del Cibao

Águilas Cibaeñas - Gigantes del Cibao Clave del Juego: La profundidad del lineup de las Águilas y el dominio de su bullpen en las entradas finales.

El Licey se Lleva el Duelo de Felinos con un Sólido Pitcheo

En el clásico capitalino, los Tigres del Licey (Santo Domingo) se impusieron a los actuales campeones, los Leones del Escogido, gracias a una labor monticular de alto calibre.

El abridor de los Tigres, César Valdez, fue la figura del pitcheo al lanzar cuatro entradas en blanco y controlar a la ofensiva escarlata, limitándolos a solo cuatro imparables. Aunque Valdez salió sin decisión, su trabajo fue vital para establecer el tono del juego. La ofensiva del Licey hizo lo suficiente para mantener la ventaja y el bullpen terminó de amarrar la victoria en el cierre.

Resultado Final: Tigres del Licey 4 - 2 Leones del Escogido

Tigres del Licey - Leones del Escogido A destacar: La efectividad del pitcheo abridor de Licey y la defensa que limitó el poder de los Leones.

Ofensiva Explosiva: Los Toros del Este Vapulean a las Estrellas

Los Toros del Este (La Romana) protagonizaron el juego de más carreras de la jornada al imponerse a las Estrellas Orientales con un contundente marcador. El conjunto "taurino" demostró resiliencia al venir atrás en el marcador en dos oportunidades.

Las Estrellas tomaron la delantera temprano (una en la tercera y dos en la cuarta), pero los Toros respondieron de inmediato con tres carreras en la quinta entrada para empatar el marcador. La diferencia se marcó en el inning decisivo: un rally demoledor de cuatro anotaciones en la octava sentenció el encuentro y selló una victoria por paliza.