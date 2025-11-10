Ronald Acuña Jr. visita Petare y sorprende a admirador que juega con Bravos de Miranda

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella venezolana de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., protagonizó un momento conmovedor este fin de semana en la populosa comunidad de Petare, estado Miranda, al sorprender y cumplir el sueño de un pequeño admirador y prospecto beisbolero.

El gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, resalta el lado humano de "El Abusador", quien está terminando sus compromisos de la temporada baja.

El Origen del Encuentro: Un Admirador en la Clínica Deportiva

La conexión entre el grandeliga y el pequeño fanático se gestó inicialmente el día jueves durante una clínica deportiva realizada en la zona. De acuerdo con publicaciones en la cuenta del joven receptor, quien juega para la organización de los Bravos de Miranda, el niño expresó su admiración directamente al jardinero.

"Acuña", se le escucha decir al pequeño en un video. "Cuando sea grande quiero ser como tú... ¡Te quiero mucho, oíste!"

Este sincero mensaje fue el catalizador de la sorpresa que Acuña preparó para el fin de semana.

La Sorpresa que Quedará para la Historia

En un emotivo video publicado este domingo, se puede ver a Ronald Acuña Jr. llegando de improviso a la residencia del pequeño pelotero, identificado como Zakarías. El grandeliga fue recibido inicialmente por la familia.

Al ver a Acuña entrar en su casa, el jovencito, quien en ese momento compartía con un compañero de equipo, reaccionó con euforia pura: se lanzó directamente a los brazos del Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional.

"¡Acuña!", exclamó Zakarías, al tiempo que le contaba emocionado cómo había transcurrido su mañana deportiva. "Pegué un doble...", dijo, cerrando el relato con el mejor desenlace posible: "Después del juego me llegó de sorpresa Ronald Acuña Jr."

La superestrella de los Bravos llegó acompañado de parte de su equipo de staff y obsequió al pequeño Zakarías diversos implementos deportivos, asegurando que el joven receptor tenga las herramientas necesarias para seguir desarrollando su talento.

Reacciones en Redes: Entre la Crítica y la Celebración

Como es habitual en las redes sociales, el noble gesto generó una ola de comentarios encontrados. Algunos usuarios celebraron efusivamente la acción de Acuña, señalando que este tipo de detalles "quedará en la memoria del niño para el resto de su vida".

Sin embargo, otros criticaron al jugador de La Sabana por no haber interactuado o atendido al equipo completo durante la visita, una crítica que fue contrarrestada por muchos al señalar que el gesto fue una iniciativa personal y espontánea de Acuña hacia un admirador específico.