Jan Hurtado frente a un panorama complicado en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Hasta hace algunos meses, la carrera de un jugador de la Vinotinto parecía tener un segundo aire y una oportunidad para reflotar en Argentina. Se trata de Jan Hurtado, quien viene de pasar varios fracasos y estar cada vez desapercibido en el mundo del fútbol.

Una vez dada su desvinculación con Boca Juniors el delantero recibió el camino del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde años atrás brilló y dio sus primeros destellos internacionalmente.

Sin embargo, su segundo ciclo en la institución no ha sido del todo positivo o, por lo menos, no ha emulado lo que hizo en 2018. Tanto es así que ya surgen informaciones sobre que el club no continuará con el vínculo, una vez finalice el contrato en diciembre de 2025.

Los números no ayudaron a Jan Hurtado

Desde su entrada a Gimnasia en marzo de este año sus estadística no han respaldado la idea de que la institución pueda contemplar una continuidad de sus servicios.

De hecho, en todo ese periodo suma participación en 12 compromisos, en los que registra la cifra de nada más y nada menos que cero goles. Sí, no las ha tenido consigo en cuanto a encontrarse con redes contrarias.

No obstante, su repaso no finaliza ahí, porque tampoco ha podido contribuir en cuanto a asistencias se refiere. Hay que decir que en su estadía se perdió hasta siete cotejos por una lesión, que lo mantuvo alejado de la acción por mes y medio.

Con todo esto sobre la mesa es claro que Jan Hurtado no tiene el mejor de los panoramas y deja la expectativa sobre cuál será el siguiente paso en su carrera una vez quede libre de equipo.