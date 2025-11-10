¡Escándalo en el fútbol! Decretan prisión preventiva a 7 árbitros por apuestas y mil futbolistas son investigados

Suscríbete a nuestros canales

La Superliga turca vuelve al centro de la atención después que entrara en escena un tribunal de Estambul para decidir una prisión preventiva para Murat Özkaya, el presidente del Eyüpspor así como para siete árbitros.

La razón puntual de este desenlace estaría atado por ser acusados de "influir en los resultados" de competiciones deportivas, lo que ha causado un revuelo enorme en el país.

Sin embargo, hasta ahí no llegaría los alcances de esta situación, porque además la propia Federación Turca ha hecho llegar al comité de disciplina la cifra de 1.204 futbolistas por apuestas ilegales.

Ahora bien, de momento la medida de la federación tiene un carácter con condición "preventiva", en unas cantidades en los que los más d mil futbolistas, solo formarían parte parte de la Superliga, distribuidos de esta forma: dos del Galatasaray, dos del Besiktas y uno del Trabzonspor. Otro grupo de 77 jugadores ven acción en la Segunda División.

Los detalles de la investigación

Las conexiones de este escenario están directamente relacionadas a los escándalos de apuestas en el fútbol profesional turco, que han surgido con más fuerza desde el último mes hasta la fecha.

Incluso, esta situación llevó que hasta 149 colegiados hayan sido sancionados, mientras a un grupo de 40 delegados les tocó la línea de la dimisión.

Con la investigación andando en la Federación Turca de Fútbol, la fiscalía tomó carta en el asunto y pidió prisión preventiva sobre 17 árbitros y un periodista deportivo. No obstante, se dejó en libertad con cargos a otros 11 acusados del caso.

En lo que respecta al propio Özkaya y su presidencia en el Eyüpspor, el equipo ascendió a la segunda categoría. Al mismo tiempo, dejó focos como el de 2023, cuando trajo a la plantilla al ex futbolista del Atlético de Madrid y FC Barcelona, Arda Turán. Tiempo después, después de esa incorporación, la entidad se ganó un ascenso a la Superliga por primera vez en su historia.

Finalmente, hay que decir que este asunto se lo han tomando en serio las autoridades de este país, que han afirmado querer erradicar el problema de raíz. Por ahora, el alcance de las medidas han sido direccionados en detenciones a quienes aparentemente hayan participado en la trama. Al mismo tiempo, estas decisiones dejan entrever que los árbitros hayan podido influir en los partidos.

Lista de jugadores Superliga y Segunda División

Besiktas: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal.

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak.

Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı.

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazim Sangare.

Göztepe FK: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.

Antalyaspor: Kerem Kayaarası.

Eyupspor: Mükremin Arda Türköz.

Kamispasa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar.

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.

Samsunpor: Celil Yuksel.

Trabzonspor: Presidente Boran, Salih Malkoçoğlu.