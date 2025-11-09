Fútbol Español

¡Barcelona recorta! Posiciones de LaLiga española tras la jornada 12

La escuadra azulgrana logra reducir su diferencia con respecto al Real Madrid, líder de la tabla

Por

Stefano Malavé Macri
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 07:06 pm
FC Barcelona derrota a Celta de Vigo
La Primera División del fútbol español celebró este fin de semana su duodécima jornada de acción, donde destacan aquellos encuentros dominicales del Real Madrid ante Rayo Vallecano y del FC Barcelona ante el Celta de Vigo.

Los merengues igualarían sin goles en Vallecas, mientras que la escuadra azulgrana le propinó un 2-4 al elenco gallego en Balaídos para así reducir la diferencia a solo tres puntos en la batalla por el liderato.

Por otro lado, Villarreal sigue de cerca a ambos equipos con veintiséis unidades, solo dos menos que los catalanes y cinco menos que los merengues. En contraparte, Girona, Levante y Real Oviedo son colistas.

LaLiga - Posiciones Jornada 12

Domingo 09 de Noviembre de 2025
