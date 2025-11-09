¡Barcelona recorta! Posiciones de LaLiga española tras la jornada 12

Suscríbete a nuestros canales

La Primera División del fútbol español celebró este fin de semana su duodécima jornada de acción, donde destacan aquellos encuentros dominicales del Real Madrid ante Rayo Vallecano y del FC Barcelona ante el Celta de Vigo.

Los merengues igualarían sin goles en Vallecas, mientras que la escuadra azulgrana le propinó un 2-4 al elenco gallego en Balaídos para así reducir la diferencia a solo tres puntos en la batalla por el liderato.

Por otro lado, Villarreal sigue de cerca a ambos equipos con veintiséis unidades, solo dos menos que los catalanes y cinco menos que los merengues. En contraparte, Girona, Levante y Real Oviedo son colistas.

LaLiga - Posiciones Jornada 12