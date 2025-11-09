Marruecos hace historia con su goleada a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La selección marroquí Sub-17 protagonizó una jornada memorable en la Copa del Mundo Sub‑17 de la FIFA al derrotar por un contundente 16-0 a Nueva Caledonia, estableciendo la mayor goleada registrada en la historia de los mundiales, sin distinción de género o categoría.

El duelo, disputado en el Aspire Zone de Doha, Qatar, vio al cuadro africano imponer su supremacía desde los primeros minutos. Nueva Caledonia sufrió la expulsión de dos jugadores antes del minuto 31, lo que dejó a su equipo con apenas nueve futbolistas y con un marcador adverso de 3-0 antes del descanso.

El festival de goles continuó tras el receso. Marruecos marcó trece tantos en la segunda mitad, alcanzando para un total de, que supera la marca anterior de 13-0 que España Sub-17 había logrado ante Nueva Zelanda en 1997.

Entre los goleadores destacados aparecen Oualid Ibn Salah, Abdelali Eddaoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Ismail El Aoud y Abdellah Ouazane, quienes anotaron dos goles cada uno. Completaron la cifra colectiva Soukrat, Hidaoui, El Khalfioui y un autogol del jugador neocaledoniano Andrew.

Marruecos aún no clasifica

Pese a la magnitud del triunfo, Marruecos no asegura su pase a dieciseisavos de final. El conjunto africano se ubica tercero en el Grupo B, detrás de Portugal y Japón, por lo que deberá esperar los resultados de otros grupos para confirmar su clasificación.

La paliza sufrida por Nueva Caledonia pone de relieve la disparidad competitiva en esta fase inicial del torneo, mientras que para Marruecos supone una declaración de intenciones: el país africano confirma así que progresa con firmeza tanto en la formación de jóvenes talentos como en su presencia en la esfera mundial.