¡Llegó el momento! La Vinotinto de Vizcarrondo afila las garras para la última fecha

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 se prepara para un partido crucial antes de disputar los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025.

Los "chamos" dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo enfrentarán a Haití este lunes 10 de noviembre a las 11:45 AM (hora de Venezuela) en el Aspire Zone - Pitch 9, por la tercera y última jornada del Grupo E.

El conjunto criollo viene de igualar 1-1 ante Egipto en un compromiso donde, a pesar de no llevarse los tres puntos, dejó sensaciones muy positivas, demostrando un fútbol sólido y mereciendo quizás un mejor resultado. Este empate, sumado a la contundente victoria inicial de 3-0 contra Inglaterra, sitúa a Venezuela en una posición inmejorable en la tabla.

Así va la clasificación del Grupo E

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Egipto 2 1 1 0 5 2 +3 4 2 Venezuela 2 1 1 0 4 1 +3 4 3 Inglaterra 2 1 0 1 8 4 +4 3 4 Haití 2 0 0 2 2 12 -10 0

Venezuela y Egipto comparten el liderato con cuatro puntos, pero con idéntica diferencia de goles (+3). Los egipcios ocupan la primera casilla por haber marcado un gol más que la selección nacional.

Asegurar el liderato y la eficacia goleadora

El objetivo principal es sumar una victoria para despejar dudas y sobretodo, intentar quedar en el primer lugar. Un triunfo y un resultado favorable en el partido entre Inglaterra vs Egipto dejaría a la Vinotinto líder con un total de siete puntos.

La tarea es propicia para que los "chamos" muestren la efectividad que faltó en el encuentro contra Egipto. En frente estará la selección de Haití, que ha sufrido dos duras caídas: un 4-1 frente a Egipto y una abultada goleada 8-1 ante Inglaterra.

Es importante mencionar, que Oswaldo Vizcarrondo podría realizar algunos cambios en el once titular, dandole la oportunidad a jóvenes como Gustavo Caraballo, Ender Albarrán, Andrés Bolaño, John Mancilla o David García.

El cuerpo técnico de la Vinotinto y todo un país esperan seguir viendo a los juveniles continuar con el sueño mundialista. Es el momento de la verdad para ratificar el buen trabajo hecho hasta ahora.