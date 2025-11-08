Mira el secreto goleador de la Vinotinto Sub-17 de Oswaldo Vizcarrondo

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 ha protagonizado un inicio de ensueño en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025, sumando una histórica goleada 3-0 ante Inglaterra y un valioso empate 1-1 contra Egipto para colocarse en la parte alta del Grupo E.

Sin embargo, más allá de los puntos y la posición, un dato estadístico ha acaparado la atención: todos los goles de Venezuela han sido obra de sus defensores.

Con un total de cuatro anotaciones en las primeras dos jornadas, la zaga se ha erigido como la principal fuente ofensiva del equipo.

La tabla de anotadores

El registro goleador de la selección nacional en el Mundial Sub-17 es el siguiente, con una llamativa presencia de jugadores de la línea defensiva:

Jugador Posición Rival Resultado Marcos Maitán Defensor Egipto Empate 1-1 Román Davis Defensor Inglaterra Victoria 3-0 Dioner Fuentes Defensor Inglaterra Victoria 3-0 Eider Barrios Defensor Inglaterra Victoria 3-0

Este fenómeno ofrece una doble lectura sobre el rendimiento del conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo, un exdefensor emblemático de la selección absoluta.

El impacto de "Vizca" en el banquillo

La curiosidad se magnifica al considerar al seleccionador. El técnico de 41 años, conocido por su férrea defensa en su etapa como jugador, parece haber inculcado una gran vocación ofensiva a sus líneas traseras.

La alta participación de los defensores en el ataque es un reflejo de un sistema que fomenta el desdoblamiento y el uso de los carriles laterales. El gol de Román Davis ante Inglaterra, por ejemplo, fue producto de una gran incursión al área.

Además, la fortaleza aérea de los centrales y laterales es una de las armas principales en las jugadas a balón parado, un aspecto donde el cuerpo técnico ha puesto especial énfasis.

La deuda pendiente de los atacantes

Si bien la capacidad goleadora de la defensa habla de la versatilidad y el gran desempeño colectivo que ha mostrado el equipo, también deja una clara área de oportunidad de cara a los partidos decisivos: la producción de mediocampistas y delanteros.

La ausencia de un gol de los jugadores más adelantados es una dosis de preocupación que la Vinotinto buscará disipar cuanto antes. La efectividad en el fútbol es clave, y el peso de la ofensiva no puede recaer eternamente en la última línea.

El equipo ha generado ocasiones, ha mostrado un gran desempeño en la construcción, pero la finalización de los hombres de ataque debe mejorar para asegurar la clasificación a las próximas instancias.

El próximo partido contra Haití, un rival que buscará cerrar su participación con dignidad, será el escenario ideal para que los delanteros y mediocampistas se "estrenen" en el magno evento de la FIFA y aporten la tranquilidad necesaria para encarar la fase eliminatoria.