¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto Sub-17 en el Mundial Qatar 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el momento decisivo para la Vinotinto Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025. Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se preparan para disputar la última jornada del Grupo E, donde buscarán sellar su clasificación a la siguiente fase y, de ser posible, obtener el liderato del grupo.

El tercer y último compromiso de la fase de grupos de Venezuela será:

Rival: Haití.

Fecha: Lunes, 10 de noviembre.

Hora: 11:45 AM (Hora de Venezuela).

Sede: Aspire Zone - Pitch 9, Doha, Qatar.

Rendimiento de la selección hasta ahora

La actuación de los "chamos" en el certamen mundialista ha sido notable, mostrando solidez defensiva y contundencia ofensiva en el debut, seguida de un dominio sin recompensa en la segunda fecha.

Partido Resultado Nota Fecha 1: vs. Inglaterra Victoria 3-0 Inicio espectacular, demostrando poder ofensivo y orden táctico. Fecha 2: vs. Egipto Empate 1-1 Sabor agridulce; superioridad en el juego y múltiples ocasiones de gol que no se pudieron concretar.

Tras estos resultados, la Vinotinto Sub-17 se posiciona en una situación inmejorable para avanzar. Sin embargo, necesitan un buen resultado ante Haití para confirmar su pase como uno de los dos primeros del grupo o asegurar un puesto como uno de los mejores terceros.

Quieren quitarse la espina del empate

El encuentro contra Egipto dejó un sabor agridulce en el plantel y el cuerpo técnico. A pesar de haber controlado el ritmo del juego, creado más oportunidades claras y de que el rival terminara con un hombre menos, la falta de acierto en la definición impidió la victoria.

Los muchachos de Vizcarrondo esperan quitarse esa espina en el último partido. Una victoria garantiza la clasificación directa y evita cualquier cálculo complicado.

Además, dependiendo del resultado entre Inglaterra y Egipto, un triunfo podría otorgarle a Venezuela el primer puesto del Grupo E, lo que teóricamente asegura un cruce más favorable en la fase de eliminación directa.