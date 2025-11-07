¡Empate agridulce! La Vinotinto suma contra Egipto en un partido donde mereció más

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 disputó un intenso y dramático encuentro ante Egipto por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Qatar 2025.

El marcador final de 1-1 dejó un sabor agridulce en el cuerpo técnico y la afición, pues a pesar de la garra y el dominio en el juego, el equipo criollo no pudo capitalizar la enorme cantidad de oportunidades generadas.

La igualdad mantiene a la Vinotinto en una posición privilegiada en el grupo, pero obliga a sellar la clasificación en un último y decisivo partido.

Superioridad sin premio: 19 ocasiones de gol

Desde el pitazo inicial, el planteamiento del Oswaldo Vizcarrondo pareció funcionar, con una selección volcada al ataque y decidida a buscar los tres puntos.

Los números hablan por sí solos: el combinado nacional registró un total de 19 oportunidades de gol a lo largo del encuentro. Sin embargo, la fortuna y la efectividad no estuvieron de su lado, encontrándose con un muro defensivo y un portero egipcio inspirado.

El único tanto venezolano fue obra del defensor Marcos Maitán. El zaguero, con una proyección ofensiva y un gran cabezazo, fue el encargado de llevar la alegría a la banca venezolana, demostrando que la capacidad goleadora puede surgir desde cualquier línea del campo.

El Grupo E al rojo vivo

Con este resultado, la tabla del Grupo E se ha comprimido al máximo, convirtiendo la última jornada en una auténtica "final" para todos.

Pos. Equipo J Puntos 1 Egipto 2 4 2 Venezuela 2 4 3 Inglaterra 2 3 4 Haití 2 0

La goleada de Inglaterra (8-1) sobre Haití ha inyectado dramatismo al grupo, ya que los "Three Lions", que habían caído en el debut ante Venezuela, ahora se ubican a solo un punto de la cima. Venezuela y Egipto comparten el liderato con cuatro unidades cada uno.

A sellar el pase ante Haití

El destino de la Vinotinto Sub-17 se decidirá en la tercera y última fecha de la fase de grupos. El equipo de Vizcarrondo se enfrentará a Haití, que, a pesar de estar matemáticamente eliminada, buscará cerrar su participación con dignidad.

Una victoria garantizaría el pase de Venezuela a la siguiente ronda, posiblemente como líder de grupo, evitando así depender de otros resultados. Dicho compromiso se disputará el próximo lunes 10 de noviembre a las 11:45 AM (hora de Venezuela).