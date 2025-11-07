Mundial Sub-17

¡Empate agridulce! La Vinotinto suma contra Egipto en un partido donde mereció más

El único gol de la Vinotinto fue obra del zaguero Marcos Maitán en la primera parte

Por

Carlos Mora
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 11:47 am
¡Empate agridulce! La Vinotinto suma contra Egipto en un partido donde mereció más
Foto Cortesía - FVF
La Vinotinto Sub-17 disputó un intenso y dramático encuentro ante Egipto por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Qatar 2025.

El marcador final de 1-1 dejó un sabor agridulce en el cuerpo técnico y la afición, pues a pesar de la garra y el dominio en el juego, el equipo criollo no pudo capitalizar la enorme cantidad de oportunidades generadas.

La igualdad mantiene a la Vinotinto en una posición privilegiada en el grupo, pero obliga a sellar la clasificación en un último y decisivo partido.

Superioridad sin premio: 19 ocasiones de gol

Desde el pitazo inicial, el planteamiento del Oswaldo Vizcarrondo pareció funcionar, con una selección volcada al ataque y decidida a buscar los tres puntos.

Los números hablan por sí solos: el combinado nacional registró un total de 19 oportunidades de gol a lo largo del encuentro. Sin embargo, la fortuna y la efectividad no estuvieron de su lado, encontrándose con un muro defensivo y un portero egipcio inspirado.

El único tanto venezolano fue obra del defensor Marcos Maitán. El zaguero, con una proyección ofensiva y un gran cabezazo, fue el encargado de llevar la alegría a la banca venezolana, demostrando que la capacidad goleadora puede surgir desde cualquier línea del campo.

El Grupo E al rojo vivo

Con este resultado, la tabla del Grupo E se ha comprimido al máximo, convirtiendo la última jornada en una auténtica "final" para todos.

Pos. Equipo J Puntos
1 Egipto 2 4
2 Venezuela 2 4
3 Inglaterra 2 3
4 Haití 2 0

La goleada de Inglaterra (8-1) sobre Haití ha inyectado dramatismo al grupo, ya que los "Three Lions", que habían caído en el debut ante Venezuela, ahora se ubican a solo un punto de la cima. Venezuela y Egipto comparten el liderato con cuatro unidades cada uno.

A sellar el pase ante Haití

El destino de la Vinotinto Sub-17 se decidirá en la tercera y última fecha de la fase de grupos. El equipo de Vizcarrondo se enfrentará a Haití, que, a pesar de estar matemáticamente eliminada, buscará cerrar su participación con dignidad.

Una victoria garantizaría el pase de Venezuela a la siguiente ronda, posiblemente como líder de grupo, evitando así depender de otros resultados. Dicho compromiso se disputará el próximo lunes 10 de noviembre a las 11:45 AM (hora de Venezuela).

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

