Así quedaron los resultados de este viernes 7 de noviembre en el Mundial Sub-17

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2025 se vivió con intensidad este viernes 7 de noviembre, dejando resultados sorprendentes, goleadas contundentes y empates que complican o definen el panorama de cara a la clasificación a dieciseisavos de final.
Resultados del 7 de noviembre
|Grupo
|Partido
|Marcador Final
|Breve análisis
|E
|Inglaterra vs. Haití
|8 - 1
|Goleada histórica que relanza a los "Three Lions" en el grupo. El venezolano Alejandro Gomes fue protagonista con un gol.
|E
|Egipto vs. Venezuela
|1 - 1
|Reparto de puntos agridulce. La Vinotinto mantuvo el invicto, pero lamentó la falta de contundencia a pesar de generar 19 ocasiones de gol.
|G
|El Salvador vs. Colombia
|0 - 0
|Empate sin goles que complica a ambas selecciones, obligándolas a buscar la victoria en la última fecha para asegurar el pase.
|G
|Alemania vs. Corea del Norte
|1 - 1
|Sorpresa en el marcador. Corea del Norte le arranca un punto a una de las favoritas, dejando abierto el liderato del grupo.
|F
|México vs. Costa de Marfil
|1 - 0
|Victoria por la mínima que le da a México el control de su destino y lo pone cerca de la clasificación directa a dieciseisavos.
|F
|Suiza vs. Corea del Sur
|0 - 0
|Otro empate sin goles en un partido cerrado. Ambos equipos deberán apretar en la jornada final para evitar depender de ser uno de los mejores terceros.
|H
|Zambia vs. Honduras
|5 - 2
|Triunfo de Zambia con un festival de goles. Este resultado pone a la selección africana como una seria candidata a avanzar de ronda.
|H
|Brasil vs. Indonesia
|4 - 0
|Demostración de poderío de la "Canarinha". Brasil se consolida como líder de su grupo con una actuación ofensiva impecable.
Latinoamérica en la mira
-
Colombia: Tercera del Grupo G con dos puntos.
-
México: Tercera del Grupo F con tres puntos.
-
Brasil: Primera del Grupo H con seis puntos.
-
Honduras: Cuarta del Grupo H con cero puntos.
-
El Salvador: Cuarta del Grupo G con un punto.
-
Venezuela: Segunda del Grupo E con cuatro puntos.
La fase de grupos del Mundial Sub-17 se prepara para un final de infarto, donde el próximo domingo se definirán los clasificados directos y se empezarán a perfilar los mejores terceros.