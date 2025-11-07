Así quedaron los resultados de este viernes 7 de noviembre en el Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2025 se vivió con intensidad este viernes 7 de noviembre, dejando resultados sorprendentes, goleadas contundentes y empates que complican o definen el panorama de cara a la clasificación a dieciseisavos de final.

Resultados del 7 de noviembre

Grupo Partido Marcador Final Breve análisis E Inglaterra vs. Haití 8 - 1 Goleada histórica que relanza a los "Three Lions" en el grupo. El venezolano Alejandro Gomes fue protagonista con un gol. E Egipto vs. Venezuela 1 - 1 Reparto de puntos agridulce. La Vinotinto mantuvo el invicto, pero lamentó la falta de contundencia a pesar de generar 19 ocasiones de gol. G El Salvador vs. Colombia 0 - 0 Empate sin goles que complica a ambas selecciones, obligándolas a buscar la victoria en la última fecha para asegurar el pase. G Alemania vs. Corea del Norte 1 - 1 Sorpresa en el marcador. Corea del Norte le arranca un punto a una de las favoritas, dejando abierto el liderato del grupo. F México vs. Costa de Marfil 1 - 0 Victoria por la mínima que le da a México el control de su destino y lo pone cerca de la clasificación directa a dieciseisavos. F Suiza vs. Corea del Sur 0 - 0 Otro empate sin goles en un partido cerrado. Ambos equipos deberán apretar en la jornada final para evitar depender de ser uno de los mejores terceros. H Zambia vs. Honduras 5 - 2 Triunfo de Zambia con un festival de goles. Este resultado pone a la selección africana como una seria candidata a avanzar de ronda. H Brasil vs. Indonesia 4 - 0 Demostración de poderío de la "Canarinha". Brasil se consolida como líder de su grupo con una actuación ofensiva impecable.

Latinoamérica en la mira

Colombia : Tercera del Grupo G con dos puntos.

México: Tercera del Grupo F con tres puntos.

Brasil : Primera del Grupo H con seis puntos.

Honduras : Cuarta del Grupo H con cero puntos.

El Salvador: Cuarta del Grupo G con un punto.

Venezuela: Segunda del Grupo E con cuatro puntos.

La fase de grupos del Mundial Sub-17 se prepara para un final de infarto, donde el próximo domingo se definirán los clasificados directos y se empezarán a perfilar los mejores terceros.