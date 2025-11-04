La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo debuta de forma histórica en el Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 ha protagonizado un debut de ensueño y con tintes épicos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025. Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se impusieron con una contundente goleada de 3-0 ante una de las favoritas del certamen, la selección de Inglaterra, en el primer partido del Grupo E.

El triunfo no solo significa los primeros tres puntos en el casillero criollo, sino que también es una declaración de intenciones que resuena en todo el torneo, demostrando la garra y el talento de esta generación.

La resistencia de Alan Vázquez

El encuentro comenzó bajo el guion esperado, con unos "Three Lions" que salieron a avasallar. La velocidad y precisión del ataque inglés puso a prueba desde el minuto cero a la zaga venezolana y, especialmente, al guardameta Alan Vázquez.

El portero criollo se erigió como la muralla de la Vinotinto en los primeros compases del partido. Con intervenciones magistrales, reflejos felinos y una lectura impecable del juego, Vázquez salvó a Venezuela en repetidas ocasiones, desbaratando oportunidades claras de gol que habrían cambiado la historia del encuentro.

El olfato goleador de los defensores

Tras superar el asedio inicial, la Vinotinto fue asentándose mejor en el campo, ajustando las marcas y ganando confianza con el balón. Los pupilos de Vizcarrondo empezaron a encontrar los espacios en la defensa inglesa, mostraron fluidez en el medio campo y culminaron su mejoría con dos zarpazos letales en el primer tiempo.

El primer tanto llegó de una manera inesperada, pero brillante. Román Davis sorprendió a propios y extraños con un remate cruzado desde el lateral que se coló en la portería inglesa, desatando la euforia en el banquillo y las gradas.

Justo antes del descanso, la Vinotinto asestó el golpe psicológico. Dioner Fuentes se inventó un golazo de antología desde fuera del área, con un remate potente y colocado que dejó sin opciones al guardameta rival.

Eider Barrios selló la goleada

En la segunda mitad, Venezuela manejó el ritmo del partido con inteligencia. Aunque generó varias situaciones de peligro, el tercer gol se hizo esperar, manteniendo la tensión hasta el final.

No sería hasta el tiempo de descuento, en el minuto 90+3, cuando caería el tanto que sellaría la goleada histórica. El defensor Eider Barrios fue el encargado de poner el definitivo 3-0, firmando así un debut inmejorable y los primeros tres puntos para Venezuela.

Con esta memorable victoria, la Vinotinto Sub-17 se ubica en el segundo lugar del Grupo E, con tres puntos, igualada con la selección de Egipto, que en el otro duelo del grupo goleó 4-1 a Haití.

El próximo compromiso será un duelo directo por la cima del grupo y la clasificación. Las selecciones victoriosas se medirán el viernes 7 de noviembre a las 9:30 AM (Hora de Venezuela)