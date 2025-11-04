La Vinotinto

Mundial Sub-17: Este es el XI titular de Venezuela en su debut contra Inglaterra

Venezuela buscará sumar sus primeros puntos en su estreno en la cita mundialista, que se celebra en Catar

Por

Humberto Mendoza
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 10:44 am
Mundial Sub-17: Este es el XI titular de Venezuela en su debut contra Inglaterra
Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 tiene todo listo para estrenarse en la Copa Mundial Sub-17 contra Inglaterra, en la jornada de este martes 4 de noviembre. La selección nacional enfrenta su primer desafío en la competición con la objetivo de sumar sus primeros puntos ante el combinado ingles.

NOTAS RELACIONADAS

A solo minutos de la primera presentación del combinado tricolor, el entrenador Oswaldo Vizcarrondo dio a conocer a los elegidos que arrancarán desde el minuto uno desde el Aspire Zone - Pitch 4. Los criollos chocan contra los europeos, que tienen entre sus representantes al venezolano Alejandro Gomes, quien también apunta como titular en el compromiso.

Venezuela comienza su participación en el Grupo E de la cita mundialista. Además de Inglaterra, la selección también comparte llave en la Fase de grupos con los combinados de Egipto y Haití, equipos que ya abrieron las acciones con su enfrentamiento, previo al duelo entre vinotintos e ingleses.

XI titular de Venezuela vs Inglaterra

  • Alán Vásquez (P)
  • Ricardo Rincones
  • Marcos Maitán
  • Marcos Libra
  • Wiliander Muñóz
  • Henry Díaz
  • Diego Claut
  • Yerwin Sulbarán
  • Dioner Fuentes
  • Román Davis (C)
  • Luigi Pagano

Suplentes: Ángel Pérez (P), Andrés Lubo (P), Eider Barrios, Gustavo Caraballo, Yimvert Berroterán, Ender Albarrán, John Mancillo, Andrés Bolaño y David García.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Hipismo La Rinconada La vinotinto
Martes 04 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol