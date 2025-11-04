Mundial Sub-17: Este es el XI titular de Venezuela en su debut contra Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 tiene todo listo para estrenarse en la Copa Mundial Sub-17 contra Inglaterra, en la jornada de este martes 4 de noviembre. La selección nacional enfrenta su primer desafío en la competición con la objetivo de sumar sus primeros puntos ante el combinado ingles.

A solo minutos de la primera presentación del combinado tricolor, el entrenador Oswaldo Vizcarrondo dio a conocer a los elegidos que arrancarán desde el minuto uno desde el Aspire Zone - Pitch 4. Los criollos chocan contra los europeos, que tienen entre sus representantes al venezolano Alejandro Gomes, quien también apunta como titular en el compromiso.

Venezuela comienza su participación en el Grupo E de la cita mundialista. Además de Inglaterra, la selección también comparte llave en la Fase de grupos con los combinados de Egipto y Haití, equipos que ya abrieron las acciones con su enfrentamiento, previo al duelo entre vinotintos e ingleses.

XI titular de Venezuela vs Inglaterra

Alán Vásquez (P)

Ricardo Rincones

Marcos Maitán

Marcos Libra

Wiliander Muñóz

Henry Díaz

Diego Claut

Yerwin Sulbarán

Dioner Fuentes

Román Davis (C)

Luigi Pagano

Suplentes: Ángel Pérez (P), Andrés Lubo (P), Eider Barrios, Gustavo Caraballo, Yimvert Berroterán, Ender Albarrán, John Mancillo, Andrés Bolaño y David García.