Mundial Sub-17

Mundial Sub-17: ¿Cuándo debuta la Vinotinto en el torneo?

La Vinotinto tuvo su mejor participación en una Copa del Mundo de esta categoría en la edición de 2023, tras llegar a octavos de final 

Por

Meridiano

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 07:47 pm
Mundial Sub-17: ¿Cuándo debuta la Vinotinto en el torneo?
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Mundial sub-17 está a la vuelta de la esquina y se prevé como uno de los eventos más importantes en todo el mundo para este fin de año. Por su parte, 48 selecciones darán vida al certamen y dentro de las mismas estará la Vinotinto.

NOTAS RELACIONADAS

Los criollos dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se ganaron el cupo este mismo año en el sudamericano y buscarán ser una de las grandes sorpresas de la edición a disputarse en Qatar.

Los venezolanos en esta Copa del Mundo de la categoría quedaron distribuidos en el Grupo E junto a los equipos de Egipto, Inglaterra y Haíti.

¿Cuándo debuta la Vinotinto en el Mundial Sub-17?

La acción en la cita mundialista iniciará el próximo 3 de noviembre con el duelo entre los combinados de Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos junto al Sudáfrica vs Bolivia del Grupo A. 

Para ese día inaugural se jugarán hasta ocho partidos que terminarán de completar la jornada: Senegal-Croacia, Japón-Marruecos, Argentina-Bélgica, Nueva Caledonia-Portugal, Qatar-Italia y Túnez-Fiyi.

No obstante, el inicio del recorrido para los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo está previsto para ese segundo día del certamen justamente ante su similar de Inglaterra.

La Vinotinto luego volverá a jugar en la segunda fecha el viernes 7 de noviembre ante Egipto para luego cerrar los partidos de su grupo contra Haíti el lunes 10 del mismo mes.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras
Viernes 31 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol