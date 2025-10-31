Mundial Sub-17: ¿Cuándo debuta la Vinotinto en el torneo?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial sub-17 está a la vuelta de la esquina y se prevé como uno de los eventos más importantes en todo el mundo para este fin de año. Por su parte, 48 selecciones darán vida al certamen y dentro de las mismas estará la Vinotinto.

Los criollos dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo se ganaron el cupo este mismo año en el sudamericano y buscarán ser una de las grandes sorpresas de la edición a disputarse en Qatar.

Los venezolanos en esta Copa del Mundo de la categoría quedaron distribuidos en el Grupo E junto a los equipos de Egipto, Inglaterra y Haíti.

¿Cuándo debuta la Vinotinto en el Mundial Sub-17?

La acción en la cita mundialista iniciará el próximo 3 de noviembre con el duelo entre los combinados de Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos junto al Sudáfrica vs Bolivia del Grupo A.

Para ese día inaugural se jugarán hasta ocho partidos que terminarán de completar la jornada: Senegal-Croacia, Japón-Marruecos, Argentina-Bélgica, Nueva Caledonia-Portugal, Qatar-Italia y Túnez-Fiyi.

No obstante, el inicio del recorrido para los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo está previsto para ese segundo día del certamen justamente ante su similar de Inglaterra.

La Vinotinto luego volverá a jugar en la segunda fecha el viernes 7 de noviembre ante Egipto para luego cerrar los partidos de su grupo contra Haíti el lunes 10 del mismo mes.