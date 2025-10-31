Mundial Sub-17: ¿Cuándo fue la última vez que Venezuela se enfrentó a Inglaterra?

Suscríbete a nuestros canales

El debut de la Vinotinto Sub-17 en el Mundial de Qatar 2025 ante Inglaterra es el inicio de su camino en el magno evento de la FIFA y la oportunidad de conseguir una victoria que hasta ahora ha sido esquiva en la historia reciente de los enfrentamientos juveniles entre ambas naciones.

El historial oficial más recordado entre Venezuela e Inglaterra evoca la épica gesta de la Vinotinto Sub-20 en la Copa del Mundo de Corea del Sur 2017, donde ambas selecciones se encontraron en la gran final.

La final de Corea 2017

En el ámbito de competiciones oficiales, el resultado más significativo sigue siendo la final del Mundial Sub-20 de 2017. Aquel 11 de junio, la histórica generación venezolana rozó la gloria, pero cayó por la mínima diferencia:

Resultado: Inglaterra 1 - 0 Venezuela

Goleador Inglés: El único tanto del encuentro fue obra de Dominic Calvert-Lewin, quien actualmente milita en el Leeds United de la Premier League.

A pesar de la derrota, aquella final marcó el mayor logro futbolístico de selecciones venezolanas a nivel mundial.

El enfrentamiento más reciente

Sin embargo, el último pulso entre ambas federaciones ocurrió hace apenas unas semanas, en el mes de septiembre de este año, durante un torneo amistoso (Four Nations Tournament).

Categoría: Selección Sub-16

Resultado: Inglaterra 2 - 1 Venezuela

Goleador Vinotinto: El descuento venezolano fue anotado por el juvenil Rafael Marín (delantero de Academia Puerto Cabello).

Aunque el resultado volvió a favorecer al conjunto europeo, este encuentro tan cercano en el tiempo sirve como una referencia directa para el cuerpo técnico liderado por Oswaldo Vizcarrondo, quien conoce de cerca el estilo y la intensidad del fútbol inglés.

La misión de Vizcarrondo

Ahora, la Vinotinto Sub-17 tiene una misión clara: debutar en el Mundial de Qatar 2025 y buscar la primera victoria de Venezuela en la historia de enfrentamientos contra los "Three Lions".

El partido del próximo martes 4 de noviembre será un termómetro para las aspiraciones mundialistas del equipo y una chance inmejorable para empezar con el pie derecho su camino en el magno evento de la FIFA, rompiendo el historial adverso.