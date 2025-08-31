Venezuela aterriza en Alemania y se alista para jugar contra Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-16, bajo la dirección técnica de Jhonny Ferreira, se encuentra en el centro de atención del fútbol juvenil venezolano. El equipo está listo para un desafío de alto calibre: el 4 Nations Tournament en Duisburgo, Alemania, donde se enfrentará a potencias como Alemania, Inglaterra e Israel.

Este torneo no es solo una oportunidad para competir, sino un primer gran vistazo a la próxima generación de talentos que alimentará a la selección nacional.

Un ojo en el futuro

Para Jhonny Ferreira, este torneo tiene un significado especial. El actual seleccionador Sub-16 asumirá las riendas de la Vinotinto Sub-17 después del Mundial de Qatar, y este campeonato en Alemania se convierte en su laboratorio de pruebas personal.

Es aquí donde el estratega criollo podrá estudiar e identificar a los jugadores clave que darán el salto a la categoría superior. Ferreira busca jugadores con la mentalidad adecuada, capacidad de adaptación y el carácter necesario para competir al más alto nivel.

Los encuentros contra equipos de la élite europea servirán como el examen perfecto para medir estas cualidades.

Los protagonistas de un nuevo ciclo

Un total de 26 futbolistas han viajado a Alemania con la ilusión de dejar su huella. Dicha lista está conformada por:

Sebastián Angulo, Diego Aranda, Alejandro Fernández, Andrew Rasquin, Iker Príncipe, Emmanuel Brito, Ángel Mota, Daniel Pereira, Kendys Jiménez, Néstor Guevara, José Marqués, Sebastián Morales, Daniel Chirinos, Gregory Molina, Piero García, Andy Saavedra, Sebastián Vegas, Christian Savarese, Jorge Barraza, Jesús Barrios, Santiago Guzmán, Hernán Salazar, Horacio Ali Sticca, Francisco Rivas, Rafael Marín y Edward Franco.

El debut de la selección juvenil será este miércoles 3 de septiembre contra Inglaterra. Este primer partido será una prueba de fuego y el inicio de una nueva etapa para el fútbol base de Venezuela. Con el equipo ya instalado en tierras alemanas, los entrenamientos han comenzado, y la expectativa es alta.