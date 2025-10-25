La Vinotinto consigue un nuevo empate ante Marruecos previo al Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, protagonizó un electrizante empate 3-3 frente a su similar de Marruecos en un nuevo encuentro correspondiente a la Dubái Youth Challenge.

Este resultado marca el tercer empate consecutivo para la escuadra nacional en el certamen, una señal de la capacidad ofensiva del equipo, pero también de las persistentes debilidades defensivas a pocos días de la cita mundialista en Qatar.

Una Vinotinto con garra

El conjunto criollo demostró carácter al levantar el marcador en varias ocasiones. Los goles de la Vinotinto fueron obra de Andrés Bolaño, quien logró el empate transitorio de 1-1, abriendo la cuenta para el equipo.

Posteriormente, David García, con la precisión desde el punto penal, puso el 2-2 en la pizarra. La ventaja venezolana, aunque parcial, llegó gracias a Yerwin Sulbaran, quien concretó el 3-2, demostrando que la Sub-17 tiene una notable capacidad de generación de juego y respuesta inmediata ante las adversidades.

Sin embargo, la inestabilidad en la zaga evitó que la selección de Vizcarrondo se llevara la victoria, un patrón que se ha repetido a lo largo del torneo preparatorio.

La gran asignatura pendiente

El dato que más preocupa al cuerpo técnico es que la selección nacional no ha logrado mantener su arco en cero en ninguno de los compromisos disputados en Dubái.

Este detalle se convierte en el principal foco de trabajo para Oswaldo Vizcarrondo y su equipo técnico, quienes deben encontrar la solidez defensiva necesaria para competir con garantías en el Mundial.

El estratega nacional ha aprovechado este torneo amistoso para probar esquemas y jugadores, pero la falta de solidez en la retaguardia es un aspecto crítico que debe corregirse de inmediato para afrontar con éxito el Grupo E de la Copa del Mundo.

Cierre de la preparación

La Vinotinto Sub-17 tendrá una última oportunidad para afinar detalles y, sobre todo, para buscar esa ansiada victoria que despeje las dudas en defensa, cuando enfrente a la selección de Burkina Faso en la última jornada de la Dubái Youth Challenge.

Posteriormente, jugarán un amistoso internacional ante Japón el próximo miércoles 29 de octubre, justo antes de viajar a Qatar para debutar contra Inglaterra en el Mundial de la categoría.