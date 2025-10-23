La Vinotinto empata y continúa su preparación rumbo al Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 sigue en la búsqueda de afinar su puntería de cara al Mundial de Qatar 2025. En su segundo compromiso de la Dubái Youth League, el último torneo de preparación internacional, igualaron 1-1 ante su similar de Uganda, sumando su segundo empate consecutivo.

El encuentro, celebrado en la segunda fecha del certamen, ratificó las buenas sensaciones en la generación de juego del equipo de Oswaldo Vizcarrondo, pero también encendió las alarmas por la falta de efectividad de cara al arco.

Dominio sin premio

Venezuela mostró un despliegue ofensivo constante a lo largo del partido, logrando instalarse en campo rival y generar múltiples ocasiones claras de gol. Sin embargo, la fortuna y la precisión no acompañaron a los jóvenes talentos criollos.

El gol de la Vinotinto llegó en la segunda mitad, al minuto 74, gracias a Wiliander Muñoz. El mediocampista de UCV logró romper el cerrojo africano y poner el 1-1 definitivo, luego de que Uganda se adelantara en el marcador.

¿Cuál es la tarea pendiente?

Este resultado ante Uganda se suma al empate que la selección nacional cosechó en la primera fecha contra Uzbekistán. La Dubái Youth League está sirviendo como un crucial banco de pruebas para Vizcarrondo, quien busca consolidar su once inicial y afinar la estrategia antes de viajar a Qatar.

El saldo de dos empates consecutivos, ambos con oportunidades de haber ganado, subraya que, si bien la estructura defensiva se mantiene firme, la efectividad ofensiva es el punto que requiere mayor atención inmediata.

La próxima prueba

Su próximo rival será la selección de Marruecos el sábado 25 de octubre a las 11:00 AM (hora de Venezuela).

Dicho encuentro servirá para que Vizcarrondo observe a sus jugadores en un contexto de alta exigencia, haga los ajustes finales de alineación y, crucialmente, busque un triunfo que eleve la moral del equipo y despeje las dudas antes de la gran cita de la Copa del Mundo 2025.