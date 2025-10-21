¡Estará en contra! Joven venezolano confirma su participación en el Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

El delantero de origen venezolano, Alejandro Gomes Rodríguez, ha sido formalmente convocado por la selección de Inglaterra para disputar el próximo Mundial Sub-17.

La noticia, que se oficializó a través de las redes sociales de la selección inglesa, confirma que el joven talento del Olympique de Lyon lucirá el emblemático dorsal 9, un símbolo de la responsabilidad goleadora en el equipo.

La confirmación de su presencia en el torneo mundialista se produce tras recibir el permiso necesario de su club, donde ya ha comenzado a destacar e incluso ha tenido minutos con el primer equipo, siendo el venezolano más joven en debutar en la Ligue 1.

Rechazo a la Vinotinto

Gomes, nacido en Caracas, pero con nacionalidad británica y ascendencia portuguesa, finalmente ha optado por representar a los "Three Lions" a nivel juvenil, a pesar de haber tenido acercamientos y haber jugado partidos amistosos con la Vinotinto Sub-17.

La decisión de Alejandro Gomes de unirse a la disciplina inglesa ha sido un tema de gran controversia en el entorno del fútbol venezolano. Desde hace varios meses, la relación entre el jugador y la selección de su país natal ha estado marcada por la tensión y el rechazo.

Los aficionados criollos han manifestado su descontento y críticas hacia el delantero, acusándolo de darle la espalda a su país de origen.

Esta situación se exacerbó luego de que Gomes fuera convocado por la Vinotinto en el pasado, pero posteriormente argumentara una lesión para no unirse a la concentración, mientras que al poco tiempo aceptaba un llamado de una categoría juvenil de Inglaterra.

Cara a cara con Venezuela

El destino ha querido que el debut de Alejandro Gomes en el Mundial Sub-17 esté cargado de un simbolismo particular. Curiosamente, la selección de Inglaterra debutará en el torneo enfrentándose a la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo.

El partido inaugural del Grupo E se llevará a cabo en el Complejo Aspire Zone de Qatar, siendo este el primer enfrentamiento directo entre el joven atacante y el combinado venezolano.