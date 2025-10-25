Yangel Herrera vuelve a ser baja para la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

La Real Sociedad confirmó que la situación que presenta Yangel Herrera va más allá de unas molestias. Ciertamente, el parte médico confirmó que lesión muscular, por lo que el venezolano vuelve a ser baja tras haber logrado debutar en Vigo y jugar 33 minutos de su segundo partido ante el Sevilla el día de ayer.

Parte médico de Yangel Herrera

Herrera, tuvo que abandonar el campo tras sentir molestias en la pierna derecha justo después del gol del Sevilla, inmediatamente Soler entro para sustituirlo sin calentar. "Se retiró del encuentro ante el Sevilla por unas molestias en el músculo sóleo de su pierna derecha. Las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular", dice el parte médico realista, que no dio detalle de gravedad.

“Su evolución marcará la disponibilidad “ concluye el parte médico del criollo.

La realidad es que Sergio Francisco vuelve a quedarse sin su pieza deseada. El técnico luego de verlo salir del césped, esperaba que se tratase solo de una sobrecarga, pero el panorama pintó para mayor. Yangel no estará disponible para el estreno copero ante el Negreira. Esta baja permitirá que Soler entre en la alineación titular. Por su parte el venezolano se une a una enfermería en en donde están Rupérez, Óskarsson y Take Kubo.