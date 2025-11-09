¡Clasificada! La Vinotinto Sub-17 sella su pase a la siguiente ronda del Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Gracias a la combinación de resultados que se registraron este domingo 9 de noviembre en otros grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2025, la Vinotinto Sub-17 de Oswaldo Vizcarrondo ha asegurado matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final del torneo.

Con cuatro puntos sumados tras su victoria 3-0 ante Inglaterra y el empate 1-1 contra Egipto, y una diferencia de gol de +3, la selección juvenil ya se encuentra entre los ocho mejores terceros clasificados que avanzan a la fase de eliminación directa, incluso antes de disputar su último partido del Grupo E.

Clasificación anticipada

Esta enorme noticia representa un balón de oxígeno y una gran ventaja estratégica para el cuerpo técnico liderado por Vizcarrondo. Con el boleto ya en el bolsillo, el seleccionador tendrá la oportunidad de dar descanso a jugadores clave que acumulan minutos o que arrastran alguna molestia física.

Además, se podrá gestionar con mayor tranquilidad a aquellos nombres que se encuentren apercibidos con tarjeta amarilla, evitando suspensiones innecesarias para la vital ronda de eliminación.

Ahora, la Vinotinto encarará el duelo final ante Haití con la tranquilidad de tener el objetivo principal cumplido, lo que permite enfocarse al 100% en la tarea de buscar el liderato.

El objetivo es el primer lugar

A pesar de la clasificación asegurada, el partido de este lunes 10 de noviembre contra Haití (que ha recibido 12 goles en dos partidos) no es un mero trámite. Tanto los jugadores como Vizcarrondo desean cerrar la fase de grupos con una victoria y el liderato del Grupo E.

Para que esto ocurra, Venezuela debe ganar y esperar un resultado favorable en el duelo entre Inglaterra vs Egipto, disputado en el mismo horario.

El cuerpo técnico puede optar por un once mixto, manteniendo una base competitiva pero dándole minutos a los menos habituales. No obstante, la sed de gol es alta, pues un triunfo abultado mejoraría el ranking de la Vinotinto para la ronda de dieciseisavos.