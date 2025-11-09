Julián Álvarez reveló la razón por la que no tiene tatuajes

Suscríbete a nuestros canales

En el fútbol actual, es más extraño ver a un jugador sin tatuajes que con ellos. El jugador argentino Julián Álvarez es una de esas excepciones, es por eso que recientemente se le ha preguntado la razón por la cual no lleva tinta en su piel. El delantero del Atlético de Madrid, confesó el motivo para esta decisión.

Se trata de una mezcla de respeto familiar y elección personal. Durante la entrevista, la Araña explicó que el origen de no llevar tatuaje viene desde el hogar "Cuando era pequeño, mi padre nos decía: 'Nada de tatuajes, nada de cigarrillos, nada de alcohol'", confesó Álvarez.

A pesar de que esa regla se la establecieron cuando era un niño, Julián ha decidido mantenerla como adulto, pero por sus propias razones. "Al crecer, cada uno toma sus propias decisiones, pero la verdad es que no siento la necesidad de hacerme un tatuaje", explicó.

El campeón del mundo también dejó saber que no lo hace para “ser diferente” por no tenerlos "Una vez en la concentración de la selección (albiceleste) alguien notó que yo era el único jugador sin tatuajes. Pero no es que no me los haga para diferenciarme de los demás".

Álvarez es hogareño

Álvarez conectó su decisión con su personalidad "Muchos jugadores tienen tatuajes y les gustan las fiestas. Yo, al contrario, soy una persona muy familiar y hogareña. En realidad soy bastante tranquilo y me gusta pasar tiempo en casa con mis seres queridos. Ahí es donde me siento más feliz", concluyó.