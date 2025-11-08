Julián Álvarez: “En España se habla mucho de mí y del Barcelona"

Suscríbete a nuestros canales

Julián vuelve a ser el centro de atención tras sus declaraciones. El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez en una entrevista recientemente, afirmó que el Paris Saint-Germain estuvo muy interesado en sus servicios durante el verano de 2024.

El diario 'L'Equipe' hizo una pregunta al jugarse certera "Sabemos que el PSG y el Barça, que buscan un sucesor para Robert Lewandowski, te tienen en la mira. ¿Te ves jugando en alguno de estos dos clubes en los próximos años?"

El argentino no guardó nada y terminó de confirmad lo que ya se sabía, el cuadro galo ya había presentado una oferta económica sustancial, hace un año sin embargo Julian optó por unirse al Atlético de Madrid. “En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Cuando fiché por el Atlético el año pasado, se habló mucho de París. Es cierto que hubo conversaciones entre los directivos del PSG y mi agente, mostraron interés en ficharme, pero no se concretó. Por ahora, estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada”, comentó.

La decisión de Julián Álvarez

Álvarez detalló que decidió el Atlético de Madrid porque veía mayores posibilidades para él como jugador, un equipo donde sentía que podía ganarse su lugar y ofrecer su mejor versión. Es de recordar que, el jugador tiene una cláusula de 500 millones de euros, y tiene en contrato hasta 2030.