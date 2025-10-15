Jugador de Barcelona quiere a Julián Álvarez como siguiente fichaje del club

Suscríbete a nuestros canales

En Barcelona cada vez más son las voces que apuntan en una dirección a la hora de que toque renovar el frente de ataque. Un camino que no está muy lejos, después que las noticias ya den cuenta a que Robert Lewandowski estaría en su última campaña como jugador del club.

De ahí, a que se haya dado entrada a una inevitable lista de jugadores que tomarían su lugar en zona ofensiva y, siendo un equipo grande como Barcelona, los nombres evidentemente son de primer nivel, entre ellos nada más y nada menos que Julián Álvarez.

Y no es algo que se piense desde la afición, que también, sino que ahora voces a lo interno lo tienen claro. Como ejemplo de esta aseveración entra Marc Bernal, uno de los canteranos con mejor proyección en la institución y al que le tienen mucha esperanza en lo que viene.

El juvenil apuntó directamente al argentino y lo hizo en una entrevista en el Diari ARA, en el que se le hizo el típico test rápido (cantante favorito, estadio en el que le gustaría, etc) donde surgió la pregunta sobre el futbolista que ficharía para el club.

Barcelona y Julián Álvarez: ¿Opción real?

El delantero albiceleste sí estaría dentro de las opciones azulgranas, sin embargo esa operación tendría sus aspectos que complicarían este movimiento.

Uno de ellos es el propio Atlético de Madrid, actual equipo del argentino y en el que realmente es la principal figura en este momento. Ese primer contexto pone en relieve que no sería fácil ir a la búsqueda del atacante.

No obstante, el mismo precio del futbolista entra también en la ecuación, cuando se habla de que no saldría de la entidad colchonera por menos de 120 millones de euros, cifras que Barcelona ahora mismo se pensaría muy bien en ejecutar.

Con todo esto, el panorama puede cambiar mucho al cierre de la siguiente temporada y nadie puede descartar que se destraben situaciones que acerquen a Julián Álvarez a Barcelona.