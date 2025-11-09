El Barcelona no ve luz por la banda izquierda

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona vive una encrucijada luego del partido en Brujas que finalizado con un empate final (3-3), en donde tocó fondo. Fueron muchas ocasiones concedidas por los de Flick al equipo belga, dejando al descubierto la ruptura del Barça para interpretar la idea del fuera de juego avanzado que Hansi Flick tiene como objetivos fundamental desde que llegó al club azulgrana.

Ante esta situación, el técnico alemán no se quedó callado en la rueda de prensa previo a la visita a Balaídos “En Brujas faltó espíritu de lucha y espero verlo ante el Celta”.

Aunque Flick no dio detalles de nombre, se evidencia que el club tiene una notable preocupación con la banda izquierda, tal como se observó en el encuentro europeo del miércoles. El primer gol recibido en el Jan Breydel dejó mal parado a Alejandro Balde, que no frenó a Carlos Forbs y además le dejó mucho espacio para ganarle en velocidad antes de servir el pase de gol a Niccolò Tresoldi. A esta situación se le agrega las maniobras que tuvo Rashford presionando arriba y corriendo para atrás para ayudar tanto a Balde como al resto del equipo, pero no lo hace como el Raphinha.

La ausencia de Raphinha

A este punto de la temporada, está pegando la ausencia de Raphinha y los estragos que está dejando en la estructura global del equipo, ya que los 34 goles del brasileño marcados el curso pasado se le une su innegociable intensidad. Su energía provoca además un efecto contagio en el resto de la delantera y sirve como muro en la banda izquierda barcelonista. Pero mientras continúe recuperándose de su lesión, al resto del equipo le toca seguir mejorando.