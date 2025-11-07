Jugadores y fanáticos del Barcelona regresan al Spotify Camp Nou: Así fue el emocionante momento

Suscríbete a nuestros canales

Luego de mucho tiempo, nuevamente se aprecian a los culés en su templo. El FC Barcelona ha vuelto al Spotify Camp Nou, con un entrenamiento de puertas abiertas frente a 23.000 aficionados azulgrana. Los jugadores de Hansi Flick revivieron la emoción de estar en el césped de su renovado recinto, junto al calor del público.

La afición, entró a las 9.30 cuando abrieron las puertas del estadio, vivieron emociones muy intensas al ver a sus jugadores en un remodelado espacio. Y es que, cuando vieron saltar a sus jugadores al campos enloquecieron con gran algarabía, especialmente hacia su estrella, Lamine Yamal.

Por parte de los jugadores y la plantilla en general, se les vio muy emocionados. Cabe destacar que, habían muchos futbolistas que no habían tenido la oportunidad de estar en el césped del Camp Nou, inclusive Hansi Flick.

Jugadores sin pisar el Camp Nou

Por ejemplo, Szczesny o Rashford, habían jugado en el Camp Nou pero como rivales. Por su parte, Casadó, Olmo, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Cubarsí, Dro, no lo habían hecho. También Joan Garcia y Bardghji debutaron sobre el césped del templo azulgrana.