¡Crisis total! El Barcelona se desmorona fuera de casa

El Barcelona sigue hundido en hueco cuando juega fuera de casa. Los dirigidos por Hansi Flick no han podido sumar de tres puntos en los últimos tres partidos disputados en condición de visitante, entre LaLiga y la Champions League.

El marcador igualado de ayer miércoles en Brujas sigue reflejando el mal momento de los azulgranas cuando juegan fuera de casa, evidenciando problemas defensivos: registran nueve compromisos encajando goles.

La última victoria de los culés lejos de la Ciudad Condal fue en el cruce contra el Oviedo, juego que se disputó el 25 de septiembre. Desde entonces, el Barça no ve la luz fuera de su recinto, claro está, ayer logró igualar en tres ocasiones el marcador adverso hasta conseguir el punto. Pese a que lograr aunque sea sumar un tanto, el Barcelona tuvo que remar siempre en contra. Los de Hayen Inan un paso al frente ante la ansiedad y frustración de los jugadores catalanes.

Este bajón de rendimiento de los azulgranas se refleja cuando juegan fueran de casa. Lo que generó en LaLiga que el Real Madrid ampliara su margen en el liderato. Los de Valdebebas son los líderes en solitario de la clasificación con cinco puntos más: suma 30. Y el Villarreal, además, persigue muy de cerca a los culés, tienen sólo dos menos (23).

"El Brujas nos creó peligro al contraataque, y es un aspecto que tenemos que mejorar. Reaccionamos, pero si vas a remolque... y marcas y te marcan, estás jodido... Hay que seguir. No queda otra", dijo Eric García. El central hizo autocrítica “No es sólo algo que afecte a la línea defensiva, defendemos y atacamos todos. Tenemos pérdidas de balón en zona difíciles y eso favorece al rival, son cosas que debemos minimizar", sentenció.

El Barça fuera del top 8 en Champions

El marcador igualado de ayer contra el Brujas, sumado a la derrota contra el PSG de Luis Enrique en Montjuïc, complica la vida del Barcelona en la Champions League. Ese resultado causa que los de Hansi Flick, están obligados a reaccionar en el próximo compromiso europeo, el encuentro contra el Chelsea en Stamford Bridgedel día 25, o sencillamente el objetivo de acabar entre los ocho primeros en la fase de la liga quedaría muy comprometida.