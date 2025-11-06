Así marcha la clasificación de Champions League: el Barcelona fuera del top 8

El fútbol español no la está pasando bien en estas primeras fechas de la presente edición de la UEFA Champions League. El único equipo español que logró la victoria en esta cuarta fecha fue el Atlético de Madrid, el Barcelona empató en Brujas y el Real Madrid, Villarreal y Athletic cargaron con la derrota en sus respectivos compromisos.
Si analizamos la situación del Barça, este marcador igualado le complica la vida. Se quedan ya a cinco puntos de los primeros puestos de esta fase regular. Mientras que el Athletic y Villarreal, se despiden de esta cuarta semana de fase liga con 1 y 3 puntos respectivamente. Ahora con la tarea de reestructurar su dinámica de resultados si quieren pelear por entrar en la repesca hacia octavos.
Resultados de la cuarta fecha de la Champions League
- Slavia Prague 0 - 3 Arsenal
- Nápoles 0 - 0 Eintracht
- Tottenham 4 - 0 Copenhague
- Paris Saint-Germain 1 - 2 Bayern Múnich
- Olympiakos 1 - 1 PSV
- Liverpool 1 - 0 R. Madrid
- Juventus 1 - 1 Sp. Portugal
- Atlético 3 - 1 Union SG
- Bodø/Glimt 0 - 1 Monaco
- Qarabag 2 - 2 Chelsea
- Pafos 1 - 0 Villarreal
- Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
- Brujas 3 - 3 Barcelona
- Newcastle 2 - 0 Athletic
- Marsella 0 - 1 Atalanta
- Ajax 0 - 3 Galatasaray
- Inter Milán 2 - 1 Kairat Almaty
- Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
Así marcha la clasificación de la Champions
Es de recordar que clasifican directamente los ocho primeros, los siguientes 16 deben disputar una fase eliminatoria y los ocho últimos quedan sin oportunidades, eliminados.
- Bayern Munich Puntos: 12
- Arsenal Puntos: 12
- Inter Milán Puntos: 12
- Manchester City Puntos: 10
- Paris Saint-Germain Puntos: 9
- Newcastle* Puntos: 9
- Real Madrid Puntos: 9
- Liverpool Puntos: 9
- Galatasaray Puntos: 9
- Tottenham Puntos: 8
- Barcelona Puntos: 7
- Chelsea Puntos: 7
- Sp. Portugal Puntos: 7
- Borussia Dortmund Puntos: 7
- FK Qarabag Puntos: 6
- Atalanta Puntos: 4
- Atlético Puntos: 6
- PSV Puntos: 5
- Mónaco Puntos: 5
- Pafos Puntos: 5
- Bayer Leverkusen Puntos: 5
- Brujas Puntos: 4
- Eintracht Puntos: 4
- Nápoles Puntos: 4
- O. Marsella* Puntos: 3
- Juventus Puntos: 3
- Athletic Puntos: 3
- Union SG Puntos: 3
- Bodø/Glimt Puntos: 2
- Slavia Prague Puntos: 2
- Olympiakos Puntos: 2
- Villarreal Puntos: 1
- Copenhague Puntos: 1
- Kairat Almaty Puntos: 1
- Benfica Puntos: 0
- Ajax Puntos: 0