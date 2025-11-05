Champions League: La polémica se instala en Bélgica después de anular este gol contra Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El partido entre Brujas y Barcelona en Bélgica tendrá una jugada que dejará de qué hablar en el post-partido, tras la aparición del VAR que anuló el que pudo ser el 4-3 parcial para los locales.

El colegiado Anthony Taylor fue al monitor a ver una acción en la que se vio involucrado el guardameta Wojciech Szczęsny, luego de perder un balón en el área dejando la mesa servida para el tanto de los belga.

Sin embargo, el Taylor consideró en el cruce se dio un golpe contra el guardameta polaco y pitó la falta en la secuencia, para el respiro de toda la fracción culé presente en el estadio.