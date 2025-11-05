Champions League

Champions League: La polémica se instala en Bélgica después de anular este gol contra Barcelona

Barcelona tuvo como principal protagonista en el juego a Lamine Yamal, quien fue una auténtica bujía del equipo

Por

Meridiano

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 05:58 pm
Champions League: La polémica se instala en Bélgica después de anular este gol contra Barcelona
Suscríbete a nuestros canales

El partido entre Brujas y Barcelona en Bélgica tendrá una jugada que dejará de qué hablar en el post-partido, tras la aparición del VAR que anuló el que pudo ser el 4-3 parcial para los locales.

El colegiado Anthony Taylor fue al monitor a ver una acción en la que se vio involucrado el guardameta Wojciech Szczęsny, luego de perder un balón en el área dejando la mesa servida para el tanto de los belga.

Sin embargo, el Taylor consideró en el cruce se dio un golpe contra el guardameta polaco y pitó la falta en la secuencia, para el respiro de toda la fracción culé presente en el estadio.

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Breeders' Cup LVBP
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol