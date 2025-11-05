Champions League: Así quedaron los resultados de este miércoles 5 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se disputó este miércoles con un total de nueve compromisos, dejando resultados emocionantes, algunas sorpresas y una lluvia de goles en varios estadios europeos.

Dos de los partidos más vibrantes de la jornada terminaron en empate, destacando el pulso goleador del FC Barcelona.

Partido Resultado Notas destacadas Club Brujas vs Barcelona 3-3 Partido de ida y vuelta. El Brujas aprovechó los contragolpes para tomar ventaja dos veces, con doblete de Carlos Forbs. Ferrán Torres y Lamine Yamal anotaron por el Barça, que empató con un autogol en el tramo final. Qarabag vs Chelsea 2-2 Un empate con cuatro goles que demostró la paridad de ambos equipos en un encuentro que se disputó en Azerbaiyán.

Goleadas y sólidos triunfos de los favoritos

El Manchester City, Newcastle y Galatasaray demostraron su poder ofensivo con contundentes victorias, mientras que el Inter de Milán sufrió para sumar tres puntos.

Partido Resultado Notas destacadas Manchester City vs B. Dortmund 4-1 Los "citizens" hicieron valer su localía ante el equipo alemán en un partido con superioridad inglesa. Newcastle United vs Athletic Club 2-0 El equipo inglés logró una cómoda victoria en casa ante el Athletic Club, manteniendo su arco en cero. Ajax vs Galatasaray 0-3 Victoria cómoda y contundente del equipo turco en Ámsterdam, que afianza su posición en la tabla. Inter de Milán vs Kairat 2-1 El Inter logró una victoria ajustada en casa ante el Kairat, sumando tres puntos vitales para sus aspiraciones.

Victorias ajustadas

Varios partidos se definieron por la mínima diferencia, incluyendo el sorpresivo tropiezo del Villarreal y el Benfica:

Partido Resultado Notas destacadas Pafos vs Villarreal 1-0 El Villarreal sufrió una dolorosa derrota en su visita a Chipre, donde el Pafos se llevó la victoria por la mínima diferencia. Benfica vs Bayer Leverkusen 0-1 El equipo alemán consiguió una importante victoria como visitante ante el Benfica, complicando el panorama del club portugués. Marsella vs Atalanta 0-1 El Atalanta se llevó una valiosa victoria de Marsella, demostrando solidez defensiva para mantener la ventaja.

La jornada dejó a varios equipos grandes con resultados agridulces, como el Barcelona, Chelsea y Villarreal, mientras que otros como el Manchester City y el Galatasaray dieron un golpe de autoridad en la tabla de clasificación.