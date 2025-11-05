Champions League

Champions League: Ferrán Torres sigue en racha con este gol ante Brujas

Este vino a ser el segundo tanto de Ferrán Torres en esta Champions League en los cuatro partidos disputados hasta ahora

Por

Meridiano

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 04:17 pm
Champions League: Ferrán Torres sigue en racha con este gol ante Brujas
El FC Barcelona está de vuelta a la acción en Champions League en la jornada cuatro del certamen, en un duelo contra el Bruja en Bélgica. En las primeras de cambio en el partido los culés ya recibieron su primera alegría, después del tanto de Ferrán Torres.

El español apareció en un momento clave para los azulgranas, porque su tanto en el minuto 8' significó el empate parcial en el marcador, después del tanto inicial de los locales, obra de Nicolò Tresoldi.

Este viene a ser su segundo tanto en Liga de Campeones y además demuestra lo enfilado que sigue con el gol, tras anotar el pasado fin de semana uno de los tres goles de los suyos ante Elche.

 

Miércoles 05 de Noviembre de 2025
Fútbol