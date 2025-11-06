Champions League: Barcelona vuelve a fallar y se complica en Europa

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona no logra sostener su juego fuera de casa. El equipo de Hansi Flick volvió a mostrar grietas y frustración defensivas. El empate en Bélgica prolonga una racha preocupante. La distancia con el Real Madrid en LaLiga crece, y la presión en Champions League se intensifica.

El Barça empató 3-3 ante el Brujas en la cuarta jornada de Champions League. Fue el tercer partido consecutivo sin ganar como visitante. El equipo español encajó goles por noveno encuentro seguido y tuvieron que remontar tres veces para evitar una derrota aún más costosa.

Desde el 25 de septiembre, cuando vencieron al Real Oviedo (1-3) por LaLiga, los azulgranas no ganan fuera de la Ciudad Condal. Sevilla (4-1), Real Madrid (2-1) y Brujas (3-3); en los últimos tres juegos como visitante pasó lo mismo, la fragilidad defensiva marcó el ritmo del encuentro.

Barcelona y su visita a Londres marcada en rojo

El cruce contra el Chelsea será el más exigente que le queda al Barcelona en esta fase. Aunque aún enfrentará a Slavia Praga, Eintracht Frankfurt y Copenhague, no sumar en Londres podría complicar su acceso al top 8. El formato actual premia regularidad y el club no la tiene.

Clasificar entre los ocho primeros evitaría una fase extra de eliminación directa. El Barça necesita puntos fuera de casa para sostener ese objetivo gremial. El duelo en Stamford Bridge no es decisivo, pero sí estratégico. Un nuevo tropiezo como visitante pondría presión al equipo.

La clasificación en la Champions: cómo funciona y qué se juega el Barça

La Champions League 2025 clasifica a los 24 mejores equipos tras la fase regular. Los ocho primeros avanzan directo a octavos de final, mientras que los puestos del 9 al 24 deben disputar una ronda extra de eliminación. Barcelona apunta al top 8, pero aún no asegura ese lugar.

