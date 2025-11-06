Champions League

Champions League: Barcelona vuelve a fallar y se complica en Europa

El equipo blaugrana empató 3-3 en Brujas, sigue sin ganar fuera y deberá reaccionar ante el Chelsea en la próxima fecha

Por

Jeferson Palacin
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 09:26 am
FC Barcelona - Champions League - AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
FC Barcelona no logra sostener su juego fuera de casa. El equipo de Hansi Flick volvió a mostrar grietas y frustración defensivas. El empate en Bélgica prolonga una racha preocupante. La distancia con el Real Madrid en LaLiga crece, y la presión en Champions League se intensifica.

El Barça empató 3-3 ante el Brujas en la cuarta jornada de Champions League. Fue el tercer partido consecutivo sin ganar como visitante. El equipo español encajó goles por noveno encuentro seguido y tuvieron que remontar tres veces para evitar una derrota aún más costosa.

Desde el 25 de septiembre, cuando vencieron al Real Oviedo (1-3) por LaLiga, los azulgranas no ganan fuera de la Ciudad Condal. Sevilla (4-1), Real Madrid (2-1) y Brujas (3-3); en los últimos tres juegos como visitante pasó lo mismo, la fragilidad defensiva marcó el ritmo del encuentro.

Barcelona y su visita a Londres marcada en rojo

El cruce contra el Chelsea será el más exigente que le queda al Barcelona en esta fase. Aunque aún enfrentará a Slavia Praga, Eintracht Frankfurt y Copenhague, no sumar en Londres podría complicar su acceso al top 8. El formato actual premia regularidad y el club no la tiene.

Clasificar entre los ocho primeros evitaría una fase extra de eliminación directa. El Barça necesita puntos fuera de casa para sostener ese objetivo gremial. El duelo en Stamford Bridge no es decisivo, pero sí estratégico. Un nuevo tropiezo como visitante pondría presión al equipo.

La clasificación en la Champions: cómo funciona y qué se juega el Barça

La Champions League 2025 clasifica a los 24 mejores equipos tras la fase regular. Los ocho primeros avanzan directo a octavos de final, mientras que los puestos del 9 al 24 deben disputar una ronda extra de eliminación. Barcelona apunta al top 8, pero aún no asegura ese lugar.

Clasificación de la Champions 2025-26:

  1. Bayern Múnich: 12 puntos (14-3 goles)
  2. Arsenal: 12 puntos (11-0 goles)
  3. Inter de Milán: 12 puntos (11-1 goles)
  4. Manchester City: 10 puntos
  5. PSG: 9 puntos
  6. Newcastle: 9 puntos
  7. Real Madrid: 9 puntos
  8. Liverpool: 9 puntos
  9. Galatasaray: 9 puntos
  10. Tottenham: 8 puntos
  11. Barcelona: 7 puntos
  12. Chelsea: 7 puntos
  13. Sporting CP: 7 puntos
  14. Borussia Dortmund: 7 puntos
  15. Qarabag: 7 puntos
  16. Atalanta: 7 puntos
  17. Atlético de Madrid: 6 puntos
  18. PSV: 5 puntos
  19. Mónaco: 5 puntos
  20. Pafos: 5 puntos
  21. Bayer Leverkusen: 5 puntos
  22. Club Brujas: 4 puntos
  23. Eintracht Frankfurt: 4 puntos
  24. Nápoles: 4 puntos

 

Fútbol