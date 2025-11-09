Xabi Alonso “LaLiga es partido a partido y hoy no se ha podido ganar"

Suscríbete a nuestros canales

Vallecas ha dado la sentadilla al Real Madrid. Los de Xabi Alonso solo pudieron sumar un PJ to frente al Rayo en la jornada 12 de LaLiga. Lo que representa un bajón para el club blanco, quienes dejan la puerta abierta para que el Barcelona acorte distancia en la lucha por el liderato.

Durante la rueda de prensa post partido, el técnico español del conjunto merengue ha expresado "Siempre estamos preparados para un partido exigente, tanto este año como en los anteriores nos ha costado y este año también ha costado poder ponernos por delante en el marcador, ha sido un partido de transiciones y te llevan a un contexto en el que los partidos son de un ritmo frenético y hoy también ha sido así"

"Aquí cuesta llevar el partido al terreno que uno quiere, no lo achaco a los picos emocionales. LaLiga es partido a partido y hoy no se ha podido ganar" refirió Xabi.

Sobre la preocupación que tiene Alonso ahora mismo, destacó "Me preocupa querer seguir creciendo, mejorando y haciendo una autocrítica positiva y constructiva, todos sabemos dónde estamos y lo que queremos. Estamos en noviembre y queda mucho, hay que tener exigencia propia y también mesura"

Falta de intensidad en el Real Madrid

“No ganamos todos los duelos, pero no perdernos todos. Ha sido muy disputado contra un Rayo que juega mucho a la transición. La pena es que no hemos podido desequilibrar en nuestras jugadas ofensivas. Los duelos no es falta de intensidad".

Exigencia blanca “Sabemos dónde estamos y en los momentos buenos y en los malos hay que saber equilibrar, la temporada es larga. La exigencia es máxima, pero convivimos por ella y nos preparamos para ella"

Sobre estado físico de Valverde, Xabi Alonso destacó "Molestia diferente...antes del partido estaba bien. Trent necesita un poco más de tiempo y seguro que ahora en el parón va a tener tiempo para ello"