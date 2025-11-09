¡Sin rumbo! Kylian Mbappé no marca y el Real Madrid se estanca

Suscríbete a nuestros canales

El inicio arrollador de Kylian Mbappé con el Real Madrid se tradujo inmediatamente en un torrente de goles y triunfos. Sin embargo, a medida que la temporada avanza, la dificultad de los "merengues" para ganar y, sobre todo, para marcar, cuando su máxima estrella no logra perforar la red rival, aumenta.

La reciente racha de resultados, culminada con el empate 0-0 ante el Rayo Vallecano, pone la lupa sobre una posible y peligrosa "Mbappédependencia". Los datos no mienten: cuando el astro francés se queda en cero, el engranaje ofensivo merengue se paraliza.

Dos partidos sin gol de 'Kiki', cero victorias

Kylian Mbappé, el máximo goleador del equipo en la temporada, ha sido decisivo en la mayoría de las victorias blancas. De hecho, estadísticas recientes señalan que el delantero francés es responsable de más de la mitad de los goles totales del conjunto de Xabi Alonso.

Pero en los últimos cuatro encuentros, se ha dibujado un patrón alarmante. En dos de los juegos donde Mbappé no anotó, terminaron sin triunfo para el Madrid.

Partido Competición Resultado Goles de Mbappé Balance del Madrid vs. Liverpool Champions League Derrota 1-0 0 No se gana vs. Rayo Vallecano LaLiga Empate 0-0 0 No se gana vs. Juventus Champions League Victoria 1-0 0 Victoria vs. Mallorca LaLiga Victoria 2-1 0 Victoria

Cuando el muro se levanta, faltan alternativas

Los últimos encuentros sin el gol de Kylian Mbappé (Liverpool y Rayo Vallecano) revelaron una preocupante falta de alternativas ofensivas.

El empate a cero en LaLiga fue un ejercicio de frustración. Pese a dominar la posesión, el Madrid fue lento y predecible. La defensa rayista se cerró, y sin el desequilibrio o el remate final de Mbappé, la ofensiva se ahogó en el borde del área.

La "Mbappédependencia" no es culpa del crack francés, sino una responsabilidad del colectivo y una tarea urgente para Xabi Alonso. El entrenador debe encontrar la manera de que la amenaza goleadora se reparta y el equipo no colapse cuando su principal artillero está neutralizado.