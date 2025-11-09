El Santiago Bernabéu acogerá la NFL y así se transforma

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu se vuelve a vestir de gala pero esta vez para recibir a la NFL. El recinto vivirá una emocionante jornada de fútbol americano, que marcará la historia de Madrid y España. Si bien esta cierto, se trata de una visita especial, también requiere de muchas adaptaciones que permitan convertir la casa madridista en un espacio para una plantilla de más de 50 jugadores.

La NFL llegará esta semana a Madrid para lo que será el encuentro del domingo 16, que enfrentará a los Miami Dolphins contra los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu. Una cita que asumirá muchos retos para Chamartín. El primer desafío que debe superar son las adaptaciones de las dimensiones del terreno de juego, que pasa de 105x68 metros a 109x48,8 metros. Es allí donde las primeras filas de los fondos, pasarán ser retráctiles, lo que permitirá ganar esos metros que requiere el deporte americano.

Otro adaptación significativa que deberán hacer es recibir a unas 100 personas, entre jugadores, entrenadores... por equipo. Para eso los vestuarios necesitan tener la capacidad suficiente para recibirlos, para lograr eso el vestidor visitante sufrió una pequeña remodelación en las duchas. También los banquillos tienen que ser modificados para muchas más personas de las que están habituados en las bandas.

Ahora bien, los entrenadores, necesitan poder observar bien el juego y las tácticas de sus hombres, es por eso que podrán estar entre el banquillo y grada, concretamente la tribuna de prensa. Representantes de ambos cuerpos técnicos tendrán reservadas algunas cabinas de prensa para poder analizar el desarrollo del partido desde las 'alturas' del Bernabéu.

La zona mixta sin prensa

Otro cambio en el Santiago Bernabéu será en las zonas mixtas, ya que en la NFL no se comparte sala de prensa, cada equipo debe tener una diferente. Otra adaptación más que requiere el estado madridista en 'sus bajos' y es que deben habilitar un nuevo espacio para que uno de los técnicos atienda a la prensa en otra sala.